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    Rus komutanın mezarının bulunduğu arsa ile ilgili flaş gelişme

    ARDAHAN (İHA)
    28.06.2018 - 12:00 | Son Güncelleme:

    Ardahan'da bir inşaatın kazısı sırasında Polonya asıllı Rus komutanın naaşının bulunduğu alanda arkeologlar tarafından kazı çalışması başlatıldı. Arsa sahibi Fahrettin Yılmaz, "Bu general beni mağdur etti" dedi.

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    • Rus komutanın mezarının bulunduğu arsada kazı çalışması başladı
    • Rus komutanın mezarının bulunduğu arsada kazı çalışması başladı
    • Rus komutanın mezarının bulunduğu arsada kazı çalışması başladı
    • Rus komutanın mezarının bulunduğu arsada kazı çalışması başladı

    24 Nisan 2017 tarihinde Ardahan’ın Karagöl Mahallesi'nde 19. yüzyılda Rusça ‘maşatlık’ denilen mezarlık alanda bir apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken Polonya asıllı Rus Komutana ait naaş bulundu. Naaşın bulunduğu alanda bugün yeniden kazı çalışmaları başladı. Arkeologlar alanda kazı çalışması yaparken arsa sahibi Fahrettin Yılmaz, bu durumdan kendisinin çok mağdur olduğunu söyledi.

    Arazide toplu konut yaptırmak için müteahhit ile anlaştıklarını fakat kazılar yapılırken söz konusu mezarın bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Bu faaliyeti devam ettirmemiz için bizimle muhatap olan ilgili kurumlar da yok" diye konuştu.

    Rus generalin cesedinin bulunduğu alanda inceleme yapıldı
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    "HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORUZ"

    Yılmaz, "Hiçbir şey yapamıyoruz. Bu faaliyeti devam ettirmemiz için bizimle muhatap olan ilgili kurumlar da yok. Rus general bulunduğu tarihten itibaren Kars Müzesi’nde depoda bekletiliyor ve sahip çıkan yok" dedi.

    Fahrettin Yılmaz, arsasında konut yaptırmak için inşaat kazısı esnasında çıkan ve Rus komutana ait olduğu iddia edilen tabutun çıktığı alanı yaklaşık 40 yıl önce yatırım amaçlı aldığını belirterek, "40 yıl önce bu arsayı aldım. Ama bu gibi konuların olacağından hiç haberimiz yoktu zamanında. Hemen yanı başında bir ev yaptırmıştık ve yaklaşık olarak 30 yıl kullandık. Toplu konut yaptırmak için müteahhit ile anlaştık. Fakat kazılar yapılırken burada tarihi bir olay meydana geldi. Bu tarihi olayın da meydana gelişi tüm elimizde olan varlıklarımızı etkiledi. Şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Bu faaliyeti devam ettirmemiz için bizimle muhatap olan ilgili kurumlar da yok. Mağduriyetimizin giderilmesi için ilgili makamlardan ricamız bir an evvel bizi bu sıkıntıdan kurtulmamız için yardım etsinler. Her ne yapılacak ise bizim çıkarlarımız ve bize ait olan haklarımızın korunması karşılığında gereken ne ise o yapılsın" şeklinde konuştu.

    Etiketler: rus komutan , mezar , son dakika , haberler
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