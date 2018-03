Rus genç kızın İstanbul'da yardım çığlığı

Mariyam Tulegenova, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ikinci sınıf öğrencisi. Ancak, öz babasının tehditleri yüzünden okuluna bile gidemiyor. Babası Kırgızistan, annesi Tataristan uyruklu olan Rusya vatandaşı Tulegenova, "İstanbul'da doğdum. Öğrenci oldukları için bana bakamayacak haldeydiler. Bu yüzden beni anneannem büyüttü. Rusya'ya gönderildim Tataristan'a. Anneannem tarafından büyütüldüm. Türkiye'ye tekrar geri döndüm. 10 yıldır buradayım. Bu 10 yıl içerisinde görmediğim şiddet kalmadı... Her türlü psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldım. En son evden kaçışımı tetikleyen olay Antalya'da yaşadığım işkence ve darp oldu" dedi.



"ANNEMİ VE BENİ DÖVDÜ"











40 yaşındaki babasını suçlayan Mariyam Tulegenova, Antalya'daki olayı da şöyle anlattı: "Antalya'ya aile dostlarımız ve komşularımız ile birlikte Antalya'ya gittik. Benim özel mesajlarımı okuyan babam olan kişi, öfkelendi mesajların içeriği nedeniyle. Mesajlarımda ona hakaret ve küfürler vardı. Çünkü ben darp edilmekten bu tarz hayat yaşamaktan sıkıldığımı bir arkadaşıma dile getirmişti. Bunun için sinirlenen İlias (babası) beni darp etti, aynı zamanda içki içirdi. Hastaneye kaldırıldım o gece, hastanede kaldım, serum yedim. Kanımda 1.92 promil alkol çıktı. Sonraki gece annem ve beni büyük bir şekilde darp etti. Annemin yüzünün yarısı kıpkırmızı bir şekilde kanlar içinde... Gözü kör olacaktı neredeyse. Jandarma ve güvenliğe başvurdum. Jandarmayı çağırdık. Bir işlem yapmadılar sadece ifademizi aldılar. Darp raporu tuttular sonrada İlias'ı gözaltına almadan geri gönderdiler otele bizimle birlikte geri döndü. Bu kadar tehlikeli bir adamı bizim yanımıza koydular. Biz aslında 'gözaltına alınır belki biraz rahatlarız' diye düşündük ama böyle birşey olmadı"



"BANA ZORLA DİLEKÇE YAZDIRDILAR"



Eve döndüklerini belirten Tulegenova, "Annem kendi isteğiyle Ilias'ı eve soktuğu için ben evden çıkmak durumunda kaldım. Aile dostumuza sığındım. Onlar da bana ihanet etti. Onlar kaldığım süre boyunca beni babamla barıştırmaya, ikna etmeye çalıştılar. Aile dostu, İlias'ı eve sokuyor ve o gün bana yine İlias'ın bana şiddet uygulanmasına izin verdi. Koruma kararım olmasına rağmen böyle bir şey yaşandı. Bana o gece zorla bir dilekçe yazdırdılar, 'Ben koruma kararında vazgeçiyorum' diye. 'İmza atmazsan seni öldürürüm' diyerek imzalattılar. O geceden sonra evden kaçtım. Üniversite kartım, akbilim ve 20 TL ile bir arkadaşıma gitti. O bana yardım etti bu süreçte" diye konuştu.



"BABAM FUHUŞ YAPTIĞIMI DA İDDİA ETTİ"



Evden kaçtıktan sonra Rusya'ya gittiğini, babasının arkadaşlarına, ailesine ve akrabalarına her türlü tehditte bulunarak kendisini bulmaya çalıştığını öne süren Tulegenova, "İlias, 'Benim kızım çok yanlış yönden gidiyor bizi dinlemiyor' diyor. Fuhus yaptığımı iddia edip beni bulmaya çalışıyorlar . Hatta şöyle bir tehdit vardı; 'Sen fuhuş yapıyorsun seni sınır dışı ettirim' tarzı bir konuşma vardı. Boş yalan iddialar ile beni tehdit ediyor. Hala sürüyor bunlar" şeklinde konuştu.



"ANNEMİN KAFASINA SİLAH DAYAYARAK ANNEANNEMİ ARADI"









Babasının en son kendisini bulmak için Rusya'da bulunan anneannesini ve teyzesini görüntülü aradığını söyleyen Tulegenova, "Annemin kafasına silah dayayıp benim numaramı ve e-postamı öğrenmeye çalışıyor" diyerek söz konusu görüntüleri gösterdi. 6 Mart'ta çekildiği belirtilen görüntülerde İlias Tulegenov'un karısının başına silah dayadığı görülüyor. İlias Tulegenov'ın o anlarda Rusya'da yaşayan eşinin annesini ve kız kardeşini arayarak "Hepinizi mezara koyacam, hepinizi geberteceğim. Mariyam'ın numarasını verin" dediği belirtiliyor.



"KIZIMIZI BULMAK İÇİN TİYATRO ÇEVİRDİK" DİYORLAR



Görüntülerin kendisine ulaşmasının adından polisi aradığını belirten Tulegenova, "Polis olay yerine gitti. 'Biz bunu kızımızı bulmak için tiyatro gerçekleştirdik' demişler. Karakolda ifade vermişler. Sadece bir saat gözaltında tutuluyor ve savcı serbest bırakıyor. Ruhsatsız silahı olmasına rağmen bir de yabancı uyruklu olmasına rağmen savcı salıyor. Bugün annemin kafasına silah dayayan biri yarın başkasının da silah dayayabilir. Bu sadece annem için değil kamu içinde tehlikeli bir insan. O yüzden ben cezasını çekmesini, hayatımdan gitmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.



'SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT EDİYOR' İDDİASI



Babasının serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya üzerinden tehditlerde bulunduğunu söyleyerek söz konusu tehdit mesajlarını okuyan Tulegenova, tehditler nedeniyle okula gidemediğini kaydetti.



Gözyaşı döken Tulegenova, "Hala dışarıda. Adalet yerini bulmuş değil, cezasını çekmiş değil. Ben sesimi duyurmak istiyorum. Buradan halka yetkililere herkese sesleniyorum. Tehdit altında yaşamaktan sıkıldım. Okulumu okumak istiyorum. Hayatımı yaşamak istiyorum her normal insan gibi. 20 yaşında hür ve özgür bir kadınım. Annemin susmasına alıştı ama benim susmamam, evden gitmem, dava etmem onu çok gururunu kırdı egosunu zedeledi. Bu yüzden beni bir önce bulup öldürüp susturmak istiyor. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çünkü kadın ölmeden bir şey yapılmıyor. Biri ölmeden bir şey yapılmalı bu adam durdurulmalı. Annem zaten susuyor. Onun da sesini duyurmak istiyorum. Kardeşim de öyle kardeşim küçük çok tehlikeli bir insanla yaşıyorlar. İlias, annemi, kardeşimi öldürmekle tehdit ederdi hep. Hala öyle tehdit ediyor. Kamuya ve aileme çok tehlikeli bir adam, hala dışarıda. Tekrar silah bulabilir. Bu sefer daha ciddi şeyler yaşanmadan onun sınır dışı edilmesi, cezasını çekmesini, hapse tıkılmasını istiyorum. Yakın zamanda sınavlarım başlayacak. Okula gidemediğim için zaten derslerimi tam görmemiş haldeyim hala. Bunun tek sorumlusu İlias. Benim okula gitmemi engelliyor tehditleri yüzünden... Ben rahat rahat okuluma gidemiyorum. Dersimi göremiyorum. Bunun bir cezası olmalı. Ben eğitim ve yaşama hakkı olan bir insanım. Ama bunlar engellendiği takdir de tekrar tekrar suç duyurularında bulunacağım. Çok gencim 20 yaşındayım önümde kocaman bir ömür var ölmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.



MANAVGAT'TA DARP DAVASI AÇILDI, TEHDİT SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR



Öte yandan Mariyam Tulegenova'nın tehdit şikayetine ilişkin baba İlias Tulegenov hakkında soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürerken, Antalya'da yaşanan darp olayına ilişkin baba Tulegenov'un sanık olduğu dava da Mayıs ayında Manavgat Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Öte yandan Tulegenova'nın avukatı İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne başvurarak müvekkili için koruma talepli dilekçe sundu.