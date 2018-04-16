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    Rus gemisi böyle geçti! Dikkat çeken görüntü

    Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKKALE, (DHA)
    16.04.2018 - 12:44 | Son Güncelleme:

    Rus Donanması’na ait askeri araç yüklü 148 borda numaralı ’Orsk’ adlı askeri gemi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Akdeniz’e doğru yol aldı. Geminin üzerindeki askeri araçlar dikkat çekti.

    Marmara Denizi’nden, Çanakkale Boğazı’na bu sabah saat 09.00 sıralarında giriş yapan, Rus Donanması’nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı ’Orks’ adlı askeri gemi, saat 10.45’te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyünde dağdaki ’Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan gemiye, Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Askeri araç yüklü Rus askeri geminin güvertesinde nöbet tutan askerler dikkat çekti. Rus gemisi ilk olarak Ege Denizi’ne açılacak. Ardından da Akdeniz'e inmek üzere yoluna devam edecek.

    SEVKIYAT İNGİLİZ BASINININ DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

    İngiliz Daily Mail gazetesi, ‘Rus takviyeleri Suriye’ye gidiyor’ başlığıyla duyurduğu haberde, Cuma günü ABD’nin Suriye’de düzenlediği hava saldırısının ardından Rusya’nın bölgeye sevkıyatta bulunduğunu yazdı.  İngiliz basını, Putin’in Esad’a karşı düzenlenecek bir askeri müdahale durumunda ‘bunun bir bedeli olacağı’ şeklindeki uyarısını hatırlattı; ‘dünya Putin’in saldırıya vereceği yanıtı bekliyor’ ifadesini kullandı. Daily Mail, Rus askeri gemisinin Tartus limanına doğru ilerlediğini ifade etti.

    Fotoğraflar: Yörük Işık

    Rus gemisi böyle geçti Dikkat çeken görüntü

    Etiketler: Fotoğraf , Boğaz , gündem
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