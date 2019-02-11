Rus Büyükelçisi Karlov’un özel eşyaları arasında dikkat çeken Atatürk detayı
Suikaste kurban giden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un özel eşyaları, Antalya’da bir okulda sergilenmeye başladı. Karlov’un özel eşyaları arasında ise Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili birçok kitap yer aldı. Karlov’un eşi Marina Karlov, “Eşim, konsolosluk işleri yapmak üzere Türkiye’ye geldi. O ziyaret sonrasında, Mustafa Kemal Atatürk hakkında birçok kitap getirdi. Bana, Atatürk’ün büyük biri olduğunu ve kendi fikirleriyle Atatürk’ün fikirlerinin uyuştuğunu anlatmıştı.” dedi.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016 tarihinde katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Suikaste kurban giden Büyükelçi Karlov için, Özel Moskova Milletlerarası Okulu’nda bir müze yapıldı. Müzede Karlov’a ait kitaplar, parfüm, kol düğmeleri, fotoğraflar, dergiler, antika fotoğraf makineleri ve antika eşyalar, saat gibi çeşitli eşyalar sergilendi. Müzenin açılışına Karlov’un eşi Marina Karlov’da katılarak, özel eşyalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Müzede Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili birçok portre ve kitabın yer alması dikkat çekti. Aynı zamanda Karlov'un şahsi çalışma masasında ise Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Türk Bayrağı'nın olduğu gözlendi.
“BANA, ATATÜRK’LE FİKİRLERİNİN UYUŞTUĞUNU ANLATMIŞTI”
Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Karlov, eşinin Atatürk hayranı olduğunu söyledi. Eşinin hayattayken Türkiye’ye kısa bir ziyarette bulunduğunu ifade eden Marina Karlov, “Eşim, konsolosluk işleri yapmak üzere Türkiye’ye geldi. O ziyarette Karlov, Mustafa Kemal Atatürk hakkında birçok kitap getirdi. Bana, Atatürk’ün büyük biri olduğunu ve kendi fikirleriyle Atatürk’ün fikirlerinin uyuştuğunu anlatmıştı.” dedi.
Müzenin ana hedefine değinen Karlov, eşinin sadece devlet memurluğuyla kalmadığını, sıradan bir vatandaş olduğunu söyledi. Müzede sergilenen özel eşyaların bu esasa dayandığını ifade eden Karlov, “Onun şahsi eşyaları ve diplomat olmadığı zaman eşyaları, yaşamı gösterildi.” diye konuştu.
Açılışa Karlov'un eşi Marina Karlov ile birlikte Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolsu Oleg Rogaza, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Evrim, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülay Akın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası İş birliği Müdürü Alperen Erkazancı, Demre Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Akbudak katıldı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle