Rus askeri kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi bugün saat 14.45'te, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Askeri kargo gemisi saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen askeri kargo gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
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