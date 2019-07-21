Rumlardan KKTC tarafÄ±na molotoflu saldÄ±rÄ±
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±â€™nÄ±n 45. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlarken kendilerine " Otonom EnosisÃ§i Ãœniveriste Ã–ÄŸrencileri Cephesi" diyen iki yÃ¼z kiÅŸilik bir grup GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum Cumhuriyeti tarafÄ±ndan ara bÃ¶lgeyi ihlal edip geÃ§erek Ã¶zellikle TÃ¼rk askerlerinin nÃ¶bet tuttuÄŸu yerlere Molotof ve meÅŸaleler ile saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenledi.Â
IrkÃ§Ä± Rum gruplar akÅŸam saatlerinde Yunanistan bayraklarÄ±yla bir araya gelerek Ledra Palas sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± ve Ã§evresinde bulunana nÃ¶bet noktalarÄ±na ellerinde bulunana Molotof ve meÅŸaleler ile saldÄ±rÄ±larda bulundular, saldÄ±rÄ± sonrasÄ± atÄ±lan maddelerin sebep olduÄŸu kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± yangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Rum polisin herhangi bir gÃ¼venlik Ã¶nlemi almazken TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine baÄŸlÄ± sÄ±nÄ±r birlikleri teyakkuza geÃ§irilerek olasÄ± baÅŸka bir saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± tedbir alÄ±ndÄ±.Â
BirleÅŸmiÅŸ Milletler nezdinde ise gerekli uyarÄ±lar yapÄ±larak olasÄ± baÅŸka eylemlerin yapÄ±lmamasÄ± konusunda Rum tarafÄ±nÄ±n uyarÄ±lmasÄ± istendi.Â
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