Rumeysa öğretmene ikinci şok

Çantayı alan kişinin tespiti için polis tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip eden Uslu, “Olaydaki tek güvencemiz bankın hemen karşısındaki MOBESE kameralarıydı. Ancak polis kameraların arızalı olduğunu bu nedenle de görüntü alınamadığını söyleyince yıkıldık” dedi.

"KAMERALAR HAREKETLİYDİ"

Paranın unutulduğu bankın Meltem Kavşağı önünde olduğunu hatırlatan Uslu, “Bankın karşısındaki kameralar 180 derece hareket edebiliyor. Ama polis, ‘Sistem arızası yaşanmış görüntü alamıyoruz’ diyor. Nasıl böyle bir şey olur anlamıyorum” dedi.

"GÖRÜNTÜ ALAMADIK"

Polisin açıklamasıyla tüm umutlarının tükendiğini kaydeden Uslu, şöyle dedi: “MOBESE’yi geçtim toplu taşıma araçlarından bile görüntü alamadık. Oysa görüntü olsa parayı alan kişiyi tespit etmek, izini sürmek çok kolay olacaktı. Nasıl oluyor da kentin en işlek kavşağındaki MOBESE çalışmıyor?”

"ÇANTAYI NASIL BULACAĞIZ?"

“Ya o kavşakta insan hayatı ile ilgili bir olay yaşanmış olsaydı ne olacaktı? Bu kameralar bizim güvenliğimiz için kurulmadı mı? Kimse bize bu sorularımızın yanıtlarını vermiyor. Elbette ben bir hata yaptım ancak devletin kurumları da bizi korumakla görevli değil mi? Görüntü olmazsa çantayı alan kişi nasıl tespit edilecek?”