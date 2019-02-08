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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.02.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Rujdaki DNA sır cinayeti ortaya çıkardı

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Rujdaki DNA sır cinayeti ortaya çıkardı

Samsun'da yaklaşık 3 yıl önce öldürülen ve fındık bahçesinde yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde cesedi bulunan 16 yaşındaki kızın failleri polis tarafından yakalandı. Öldürülen kızın çantasında bulunan rujunda ise bir erkeğe ait DNA örneği tespit edilmesi ise cinayetin açığa çıkarılmasında önemli rol oynadı.

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  • Öldürülen 16 yaşındaki kızın faillerini 3 yıl sonra yakaladı
  • Öldürülen 16 yaşındaki kızın faillerini 3 yıl sonra yakaladı
  • Öldürülen 16 yaşındaki kızın faillerini 3 yıl sonra yakaladı
  • Öldürülen 16 yaşındaki kızın faillerini 3 yıl sonra yakaladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Acıklı Mahallesi'ndeki jandarma sorumluluk bölgesinde yaklaşık 3 yıl önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Zekiye Keskin, 8 Mayıs 2016 tarihinde kayıplara karıştı ve annesi Gülizar Keskin 3 gün sonra kızının kayıp olduğuna dair jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Anne Gülizar Keskin de kızının kayıp olmasının ardından bir ay sonra hayatını kaybetti. Zekiye Keskin'in cesedi ise yabani hayvanlarca parçalanmış şekilde olaydan yaklaşık 3 ay sonra 6 Ağustos 2016 tarihinde bahçe sahibi tarafından bulundu.

Aradan geçen zaman içinde Zekiye Keskin'in ölümü faili meçhul kaldı. Kesin ölüm sebebi de bir türlü tespit edilemedi. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul cinayet dosyasını jandarmadan alarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim etti. Cinayet Bürosu ekipleri, 2018 Ekim ayında dosyayı teslim alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Çok sayıda kişinin kan örnekleri alındı.

RUJDAKİ DNA

Öldürülen kızın çantasında bulunan rujunda ise bir erkeğe ait DNA örneği tespit edildi. Cinayet Bürosunda kurulan özel ekip yaptıkları araştırma, teknik ve fiziki takip sonucu Zekiye Keskin'in ölümüyle ilgili Y.D.'yi (36) Samsun'un Çarşamba ilçesinde, F.D.'yi (34) Ayvacık ilçesinde ve E.A. (30) adlı kadını ise Ordu'nun Altınordu ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla bağlantıları olan Y.E.I.'nin (24) hırsızlık suçundan Samsun Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunduğu ve Ü.K. isimli şahsın da başka bir suçtan Erzincan cezaevinde hükümlü olduğu ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan Y.D., F.D. ve E.A. 'cinayet ve suç delillerini gizlemek' suçlarından Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

Olayla bağlantısı olup hırsızlık suçundan gözaltında bulunan Y.E.I.'nın ise hem hırsızlık hem de cinayet olayıyla ilgili yarın Çarşamba Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. 

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