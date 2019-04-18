Ruj sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozan durumlar arasında mı?
Orucu bozan durumlar Ramazan ayına kısa bir süre kala gündeme geldi, merak edilen konulardan biri de makyaj konusu oldu. Günlük bakımlarının orucu etkileyip etkilemediğini merak eden kadınlar, makyaj konusunun oruç üzerindeki etkisini araştırıyor. Peki, ruj sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozan durumlar arasında mı?
Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş devam ederken vatandaşlar orucu bozan durumları araştırıyor. Unutkanlıkla yapılan bazı eylemler, oruç ibadetinin bozulmasına sebebiyet verebiliyor. Peki, bu durumlar arasında makyaj yapmak var mı? Diyanet’in “ruj sürmek orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozan durumlar arasında mı?” sorularına verdiği yanıtı derledik:
Makyaj yapmak / Ruj sürmek orucu bozar mı?
Krem sürmek, makyaj yapmak veya yaptırmakla oruç bozulmaz. Ağız dışındaki bölgelere uygulanan hiçbir makyajla oruç bozulmaz. Ancak dudağa sürülen ruj, yalanarak ağızdan içeri girip tadı mideye ulaşırsa orucu bozar. Aksi takdirde bozmaz .
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