Ruhullah Ayetullah Humeyni kimdir ve kaç yaşında öldü?

Humeyni Ayetullah 1902 yılında Humeyn'de dünyaya geldi. İranlı dinî ve siyasî önder olan Humeyni, yönetimde önemli rol aldı. İran’daki şii topluluğunun önderi olan Ayetullah Kuşani’nin ölümünden sonra topluluğun lideri oldu (1962). Şah Rıza Pehlevi’nin sürdürdüğü batılılaşma siyasetine karşı ve İslâm dini ilkelerinin tam olarak uygulanmasından yana olduğu için tutuklandı (1963) ve ardından ülke dışına sürgüne gönderildi. Ancak yurtdışında olmasına rağmen, halk arasında büyük bir saygınlığa sahip olduğu için İran’daki etkisi engellenemedi.

1978-1979 yıllarında ülkedeki yoğun gösteriler, genel grevler sonucu Şah Rıza Pehlevi 16 Ocak 1979’da ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Humeyni iki hafta sonra İran’a döndü ve İslâm devriminin önderi ilân edildi. Dönüşünden hemen sonra İslâmiyetin ilkelerini ve şeriat yasalarını katı bir biçimde uygulamaya koydu. Şah zamanında yönetimde bulunan yüzlerce kişi idam edildi. Dış politikada Batı’ya karşı kesin bir tavır aldı, 1980’de Irak’la savaş başlayınca barışçı önerileri tümüyle reddetti ve bu tutumuyla İran’ın Batı’yla ilişkilerini kopma noktasına getirdi. 1989’da öldüğünde cenaze törenine milyonlarca kişi katıldı ve büyük bir cenaze töreniyle gömüldü. Yerine Cumhurbaşkanı Ali Hameney getirildi.