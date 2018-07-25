Ruhsatsızdı, temelsizdi yandaki hafriyatla yıkıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRuhsatsızdı, temelsizdi yandaki hafriyatla yıkıldı
GeriGündem Ruhsatsızdı, temelsizdi yandaki hafriyatla yıkıldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Eyüp Serbest
25.07.2018 - 01:13, Son Güncelleme:

Ruhsatsızdı, temelsizdi yandaki hafriyatla yıkıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ruhsatsızdı, temelsizdi yandaki hafriyatla yıkıldı

Beyoğlu’nda temeli olmayan, ruhsatsız 4 katlı bina yıkıldı. Futbolcu Arda Turan’ın geçen yıl aldığı arsadaki inşaatın temel kazısı nedeniyle yıkıldığı iddia edilen binanın sahibi Emin Ertürk, yaklaşık 20 gün önce binada çatlaklar oluştuğunu belirterek “Uyardık, söyledik, fotoğraflar gösterdik ama dinlemediler” dedi.

16
  • Sütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktü
  • Sütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktü
  • Sütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktü
  • Sütlücede toprak kayması Bina canlı yayında çöktü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

24 YIL ÖNCE YAPILMIŞ

Yıkılan binanın bulunduğu Sütlüce Mahallesi, Beyoğlu’nun Haliç sınırını oluşturuyor. Mahalle eskiden gecekondularla doluyken, Haliç’in temizlenmesinden sonra, özellikle İmrahor Caddesi’nin çehresi değişti. Üniversiteler, okullar, Miniatürk, yürüyüş alanlarıyla mahalledeki arsaların değeri arttı. Bu durum bir inşaat döngüsünü de beraberinde getirdi.

İmrahor Caddesi’nde geçtiğimiz aylarda başlayan inşaat çalışması, hemen üstteki Fuadiye Sokak sakinlerini rahatsız etti. Zira binaların bir çoğu temelsiz yapılmıştı. Temel kazma çalışmaları derinlere indikçe, üstteki binalarda çatlaklar oluştu. Çatlayan binalardan biri de Emin Ertürk ve ailesinin sahip olduğu 4 katlı apartmandı. 1994 yılında yapılan bina kaçaktı ve neredeyse hiç temeli yoktu. Yaklaşık 20 gün önce binada çatlaklar oluştu. Mehmet Ertürk gidip inşaatı yapanlarla görüştü. Binasında çatlaklar oluştuğunu söyledi. Ancak kendi iddiasına göre kimse ilgilenmedi. Anneleri o binada yaşıyordu.

Ruhsatsızdı, temelsizdi yandaki hafriyatla yıkıldı

TOPRAK SU GİBİ AKTI

İstanbul’u vuran sağanak yağmurda bile iş makinesi durmadı. Dün saat 08.00 sıralarında binanın yanındaki su tahliye boruları çatlayınca, hiçbir eşyalarını almadan binadan çıktılar. Sadece birkaç saat sonra istinat duvarı çöktü. Bir iş makinesi altında kaldı. Toprak su gibi aktı. Ertürk ailesinin sahibi olduğu temelsiz binanın altı boşaldı. Saat 10.00 sıralarında ise büyük bir parça toprak daha kaydı ve binanın bir tarafı boşlukta asılı kaldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri İmrahor Caddesi’ne sevk edildi. Ancak binanın yıkılmasını beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Çevrede önlem alındı, vatandaşlar uzaklaştırıldı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da binayı görmek için olay yerine geldi. Bu sırada boşaltılan 3 evin sahiplerinden tepki gördü. Demircan yaptığı açıklamada, “3 binada tehlike yaşıyoruz. 1994’te yapılmış, ruhsatı, iskanı olmayan bir bina, yoğun yağmurlardan dolayı istinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir tehlike yaşıyor” dedi.

Apartman saat 12.15’te büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada neredeyse tüm televizyonlar canlı yayındaydı. Binanın yıkılmasının ardından Demircan, evi yıkılan ve tehdit altında olan ev sahipleriyle görüştükten sonra şu açıklamayı yaptı: “Sevindiğimiz tek şey, can kaybı olmadı ve kimse yaralanmadı. Teknik raporları çıktıkça neden olduğunu izah etmiş olacağız. Bizim önümüzde doğrudan ilgilendiğimiz 3, dolaylı olarak ilgilendiğimiz 6 bina var. Bu binalardan birisi çöktü. 3 binada yaşayan toplam 29 aileyi otellere yerleştirdik. Detayları süreç içerisinde sizlerle paylaşacağız.”

Ruhsatsızdı, temelsizdi yandaki hafriyatla yıkıldı

ARDA: BİZİMLE ALAKASI YOK

“Emlak Haber”in 29 Ocak 2017 tarihli haberine göre, Arda Turan 4 milyon dolara aldığı arsa üzerine otel yapmak istiyordu. Daha sonra, Haliç ve Bilgi üniversitelerinin bulunduğu bölgedeki ihtiyacı göz önünde tutarak öğrenci yurdu yapmaya karar verdiği bildirildi.

İnşaat çalışmasının yanındaki otelin sahibi Şükran Aral, olayda kendilerinin de büyük zarar gördüğünü belirterek şunları söyledi: “Bizim binamız 50 odalı butik otel olacak, kafe olacak. Yandaki inşaat da öğrenci yurdu olacaktı. Arda Turan’ın inşaatı orası. Kendisi de geçtiğimiz hafta gelip kontrol etmişti. Konuşmuştuk. Biz Cuma günü kafe ve oteli açacaktık ama bizim binamızı da mühürlediler. Zeminden dört kat aşağı iniyorlar orada. Yukarıdaki bir binanın sahipleri şikâyetçi olmuş. Binalarının 10 santimetre açıldığını söylemişler. Bina sahibimiz de bizim alana girmesinler diye ihtar çekmişti.”

Arda Turan olayla ilgili Hürriyet’e şu açıklamada bulundu: ‘Araziyle ilgili yapılan tüm işlemler yasalara uygundur. Ruhsatlarımız da hukuksuz en ufak bir şey yoktur. Oraya yapacağım projeyle yıkılan binanın hiçbir alakası yok. Çalıştığımız inşaat şirketiyle de konuştuk. Bina yağan yağmur sonrası yıkılan istimlak duvarı yüzünden çökmüştür. Bu konuyla ilgili sevindiğim tek nokta kimseye bir zarar gelmemesidir.’

Bina sahibinin kendisini uyardığı iddiasıyla ilgili ise ‘Ben o kişiyle hayatım boyunca karşılaşmadım” dedi.

‘RİSKLİLERE DE İMAR AFFI’

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Hacıalioğlu, imar affının tüm binalara verildiğini, bunun büyük bir risk taşıdığını söyledi. Ali Hacıalioğlu, “İmar affı kaçağı olan, projeye aykırı olan ya da kaçak tüm binalar için getirildi. Bina güvenliği test edilmeden bu başvurular alınıyor. İstanbul’da tapu sorunu olan çok bina var. Denetimsiz yapıdan güvenli olmasını nasıl beklersiniz. Bu yapıların tamamı risktir” dedi.

TMMOB: BU OLAYLARA DAHA SIK RASTLANACAK

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Tuna, Sütlüce’de 1994 yılında yapılan, ruhsatsız ve iskansı binanın, arka tarafında kontrolsüz yapılan hafriyat çalışmasında gerekli önlemler alınmayınca aşırı yağmurun tetiklemesiyle altındaki toprağın kayarak yıkıldığını söyledi. Nusret Tuna, binanın yıkılmasıyla ilgili şu tespitlerde bulundu: “Bir yerde inşaatı faaliyeti yapılıyor, yandaki bina çatladı deniliyor. Bu olay sürekli yaşanıyor. Çünkü mühendislik ve teknik değerlere önem verilmiyor. Ayrıca son günlerdeki yapı ruhsatlarındaki mühendis ve mimarların ıslak imzalarının istenmeyip kaldırılması sonucu bu olaylara daha çok rastlanacak. Eğer mühendislik önlemleri alınarak inşaata başlansaydı, böyle bir olay yaşanmazdı. “ ( Fatma AKSU/İSTANBUL)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Facia treninde fazla yolcu çıktı

Ruhsatsızdı, temelsizdi yandaki hafriyatla yıkıldı

TBMM'de uzlaşı: AYM'deki "birikmiş dosyalar" eritilecek

Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri