Ruhsar Pekcan: Sanırım Bakan oldum, herkes öyle diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te yemin edip Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almasıyla birlikte Türkiye ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçti. Erdoğan akşam da kabinesini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bakan olduğu haberini havalimanında aldığı öğrenildi.

"SANIRIM BAKAN OLDUM, HERKES ÖYLE DİYOR"

Konuyla ilgili bir tweet atan gazeteci Kemal Öztürk o anları şöyle duyurdu:

" Havalanında yanımda bir hanımefendi oturuyordu. Bir telefon geldi Cımhurbaşkanlığından çağrılıyorsunuz dendi. Sonra telefon yağdı. Ne oldu dedim, sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum dedi. Yeni Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’dı kendisi"