Ruhani'nin 'Suriye'den çekilin' sözlerine Türkiye'den yanıt

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, ABD ile Menbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni ABD Dışişleri Bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıkladı. Açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen çalışma grupları kapsamında, "Birtakım ham malzemeler oluşturmuştuk, genel itibarıyla yapıcı bir egzersiz başlatıldı" denildi.

RUHANİ'NİN 'TÜRKİYE ÇEKİLSİN' SÖZLERİ

Kaynaklar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi ve bölgenin rejime bırakılması yönündeki açıklamalarına ilişkin, "İranlılar Türkiye'nin güvenlik çabalarını anlayışla karşılıyor. Fikir birliğinde olmadığımız nokta, rejimle koordine halinde olunmasını beklemeleri. Rejimin hassasiyetini gözetmek için söylenmiş bir söylem" açıklamasını yaptı.

'HER KONUDA MUTABIK DEĞİLİZ'

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Rusya ve İran ile her konuda mutabık olduğumuzu söyleyemeyiz. Hem rejim hem de Rusya ve İran, esas terörizmle mücadele ettikleri gerekçesiyle Doğu Guta'da sivil halkı da hedef alıyor" denildi.

'SURİYE REJİMİ İLE TEMAS YOK'

Dışişleri kaynakları, Rusya'nın Afrin operasyonunda hava sahasını açmasının YPG ile mücadele işbirliğinin bir işareti olduğuna dikkat çekti. Suriye rejimi ile temas olmadığı da verilen bilgiler arasında. Diplomatik kaynaklar, Rusya ve İran'ın İdlib'de yaklaşık 8 gözlem noktası kurduğunu, ancak Türkiye kadar kritik noktalarda bulunmadığını de belirtti.

TEL RIFAT

Açıklamada Tel Rıfat endişesine de yer verildi: Konu hakkında şöyle denildi: "Tel Rıfat bizim sınırımıza yakın bir bölge, orada bir tehdit oluşmasını istemiyoruz. Tel Rıfat'ın PYD için yeni bir sığınak haline gelmemesi konusunda endişelerimizi yansıttık. Sahra Hastanesi'ne ilişkin, "Terörden arındırılmış bölgelerde hayatın normale döndürülmesi ve insanca yaşam imkânlarının sunulması gündeme getirildi. Bu alanda bir işbirliği beklentimiz de var."

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