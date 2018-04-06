Üçlü zirvenin perde arkası... Dışişleri kaynaklarından açıklama

Hürriyet’e bilgi veren bir Dışişleri yetkilisi, İran’ın, Türkiye'nin güvenlik çabalarını anlayışla karşıladığını ancak Suriye’de terörle mücadele ederken Tahran ile fikir ayrılığı yaşandığını belirtti. Yetkili, “Mümkün olduğu ölçüde rejimle koordinasyon aranması yaklaşımları var. Onların istedikleri rejimin meşruiyetini maksimize etmek. Ama arazideki uyum ve Astana’daki işbirliği açısından İran ile sıkıntılı bir durum yok” dedi.

DEKLARASYONDA NİYE YPG YOK

Türkiye-Rusya ve İran cumhurbaşkanlığının düzenlediği üçlü zirvenin sonuç deklarasyonunda YPG, terör örgütleri arasında ifade edilmemiş, genel bir tanımlama yapılmıştı. Rusya’nın, YPG’nin terör örgütü olarak kabul edilmesi noktasında olmadığını belirten Dışişleri yetkilisi, ancak YPG konusunda, Ankara ve Moskova’nın hem sahada hem de siyasi süreçte anlayış birliği içinde olduğunu söyledi.

Rusya'nın Afrin operasyonunda hava sahasını açmasının YPG ile mücadelede işbirliğinin bir işareti olduğuna dikkat çeken yetkili, Soçi’deki Suriye toplantısında YPG’nin temsil edilmemesinin de bu anlayışın göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

TEL RIFAT SIĞINAK OLMAMALI

Üçlü zirvede, Tel Rıfat’ın Türkiye sınırına yakın bir bölge olduğunun altını çizen Türk tarafı, orada bir tehdit oluşmasının istenmediğini, Tel Rıfat'ın PYD için yeni bir sığınak haline gelmemesi konusunda endişelerini anlattı.

Üçlü zirvenin ön önemli konularından biri de, gerginliği azaltma bölgelerinden biri olan Doğu Guta’da son dönemde yapılan tahliyelerdi. Bölgedeki halkın yanı sıra, muhalif gruplarında tahliyesinin koordinasyonunda Türkiye de rol oynuyor. Bu rolü anlatan yetkili, “Tahliyelerin düzgün şekilde yapılabilmesi için sahadaki gruplarla temas oluyor. Astana’da temsil edilen gruplarla koordinasyon halinde yapılıyor. Tahliye edilenleri Fırat Kalkanı bölgesine almayı tercih etmiyoruz. Fakat çok zor durumda, hasta, yaralı olursa istisna yapılıyor. Daha ziyade Idlip’te toplanıyorlar” dedi.

Zirvede, Suriye krizinin siyasi çözümü için ortaya konan yol haritasında yeni anayasayı hazırlayacak komitenin bir an önce faaliyete geçmesi de vardı. Anayasa komitesinin katılımcılarının belirlenmesi içini Suriye rejiminin bir liste vermesi bekleniyor. Ancak rejim komite sürecini ağırdan alıyor. Ankara, Rusya ve İran'ın, Şam üzerindeki etkisini kullanmasını istiyor.

MENBİÇ GÖRÜŞMELERİ YENİ BAKANI BEKLİYOR

ABD ile yapılan ilk çalışma grubu toplantısında YPG’nin Menbiç’ten çekilmesiyle ilgili “ilk hammaddelerin” oluşturulduğunu ve bu önerilerin dışişleri bakanlarına sunulmasının planlandığını belirten yetkili, ABD’deki bakan değişikliği üzerine sürecin yeni bakanın atanmasını beklediğini belirtti.

Yetkili, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın’ın Washington ziyaretinde “iradenin sürdüğünün” teyit edildiğini, fakat ABD’de yeni bakanın Mayıs ayında koltuğa oturmasının beklenildiği ve Suriye konusunun o zamana kadar görüşülmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Yetkili, FETÖ, Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşları gibi konulara ilişkin çalışma gruplarının daha erken zamanda toplanabileceğini aktardı.