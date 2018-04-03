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    Ruhani Türkiye'ye geldi

    RIZA ÖZEL
    03.04.2018 - 19:32 | Son Güncelleme:

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin uçağı Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Ruhani’yi Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli karşıladı. Ruhani'yi taşıyan uçağın kokpitinden iki ülke bayrakları çekildi.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

    Ruhani ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 19.35'te Esenboğa Havalimanı'na indi. 

    Ruhani Türkiyeye geldi

    Ruhani'yi, havalimanında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı. 

    Ruhani Türkiyeye geldi

    Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak "Suriye" konulu üçlü zirvede bir araya gelecek. 

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'ya geldiİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yarın yapılacak Suriye üçlü zirvesine katılmak üzere saat 19.30'da Ankara'ya geldi.
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