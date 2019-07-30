Ruh-u revan ne demektir, ne anlama gelmektedir?
Osmanlıca bir terim olan ruh-u revan, sevgiliye hitap edilen en güzel iltifatlardan biridir. Ruh-u revan kelimesi özellikle Anadolu şiirlerinde sıkça geçmektedir. Peki, ruh-u revan ne demektir, ne anlama gelmektedir?
Kelime anlamı ruhun zuhuru, ruhun ferahlığı, ruhun akışı olarak tanımlansa da “ruh-u” revanım” sözüyle akan/yürüyen ruhum anlamına gelir ki sevgiliye mükemmel bir itiraftır. Anadolu şiirlerinde çokça rastlanmaktadır.
Revan kelimesi ise tek başına giden, yürüyen anlamlarına gelmektedir.
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