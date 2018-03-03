Ruh sağlığı yasa teklifi oldu

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, temel amacı ruh sağlığı alanında hizmet alan kişilerin haklarının savunulması olan teklifi dün Meclis’e sunduklarını söyledi.



Depboylu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, teklifle, ciddi ruh sağlığı sorunu yaşayan kişilere, en az kısıtlayıcı ortamda, gönüllü bir temelde, mümkün olduğunca kapsamlı, kişinin iyileşmesini, toplumla bütünleşmesini ve ekonomik olarak kendine yeterliliğini tesis edecek ruh sağlık hizmetleri ve destek hizmetlerini alma hakkını güvence altına almanın amaçlandığını söyledi. Depboylu, “Ruh sağlığı alanında hizmet verenlerin de ruh sağlığı meslek uygulamalarının özelliğinden kaynaklı yıpranmalarının giderilmesi, eğitim ve özlük haklarının korunması, mesleklerini güvenli ortamda uygulayabilmelerinin sağlanması, becerilerinin arttırılması ve ruhsal sağlıklarının korunması teklif kapsamına alınmıştır” dedi.