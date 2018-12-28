‘RTÜK’ün yaptığı gazeteciliğe müdahale’
TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Fox TV, Halk TV ve Tele1’e getirilen yayın durdurma ve para cezalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, RTÜK’ün verdiği cezaların amacını aştığı, yasaların önüne geçtiği ve halkın haber alma hakkını engelleyen bir tutuma dönüştüğü vurgulandı. Açıklamada, “Cezalar, RTÜK’ün gazetecilik mesleğine doğrudan bir müdahalesidir ve Anayasa’ya aykırıdır. Cezalar ölçüsüzdür. RTÜK’ün tutumu kamusal meseleleri tartışmaktan caydırıcı bir rol oynayacak ve oto sansüre neden olacaktır” denildi.
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