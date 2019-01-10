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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
10.01.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

RTÜK'ten 'Yemekteyiz' programındaki 'şiddet davranışına' ceza

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RTÜK'ten 'Yemekteyiz' programındaki 'şiddet davranışına' ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Gerçeğin Peşinde" ve "Yemekteyiz" programlarında çocuk istismarı yapılması, çocuk gelişimine uygun olmayan ve şiddet içeren davranışların ekrana getirilmesi sebebiyle TV 8'e idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında, gündüz kuşağındaki programlar ve bazı diziler görüşüldü.

RTÜK, TV 8 ekranlarında erken saatlerde yayınlanan "Gerçeğin Peşinde" isimli programda bir annenin çocuk istismarı olayını anlatması üzerine harekete geçti.

Üst Kurul, yapımı mercek altına alarak, yayında bir annenin gerçek kimliği ile yer aldığını, çocuğun yaşı ve isminin açıkça zikredildiğini ve çocuğun yaşadığı cinsel istismar olayının anlatıldığını belirledi.

Olayın anlatılması nedeniyle çocuğun yaşadığı travmanın yeniden üretildiği programda, yayın kuruluşunun da bu istismara aracılık ettiği kanaatine varılarak, TV 8'e 6112 sayılı Kanun'un ilgili maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı.

Yemek programında, yarışmacı şiddeti ceza getirdi

RTÜK, TV 8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programında da çocuk gelişimine uygun olmayan unsurlar tespit etti.
"Yemekteyiz" programında, genç bir yarışmacının sinirlenmesini gerektirecek bir durum olmadığı halde diğer yarışmacılara karşı terbiye ve saygı sınırlarını aşan tavırlar sergilediği, hırsla parmağını salladığı, bıçak ve eliyle masaya şiddetle vurduğu, mutfakta eşyaları fırlattığı görüldü.

Şiddet içerikli davranışların kesilmeden ekrana getirildiği tespitiyle TV 8'e ilgili yasanın, "Radyo ve televizyon hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izlenebileceği zaman diliminde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası verildi.

Ailenin korunması ilkesini ihlal edene ceza

RTÜK, ailenin korunması ilkesiyle bağdaşmayan ve alkol kullanımını özendirici yayın yapan FOXLIFE'a da ceza verdi.
Üst Kurul, eşcinsel evliliği yaşayan fertlerin de kurgusunda yer aldığı ve uygun olmayan sahnelerin gösterildiği "Modern Family" dizisinde bazı ifadelerin aile kavramına zarar verici nitelikte olduğunu tespit etti.

Bir sahnede mangal ile ilgili "Tanrı hamburger isterse bunda pişirir." sözlerinin de toplumun manevi değerlerine zarar verici olduğu belirlendi.

Dizide ayrıca, 14-15 yaşında çocukların alkol tükettiği sahne ve diyaloglara yer verilmesi üzerine FOXLIFE'a, 6112 sayılı Kanunu'nun ilgili
maddelerini ihlalden ceza kesildi.
RTÜK, başka bir kanalda da yayınlanan Modern Family dizisine, geçen haftaki toplantısında, yine ailenin korunması ilkesini ihlalden ceza vermişti.

FOX'a "Kan Kardeşler" ceza getirdi

RTÜK, FOX'da yayınlanan ve yetişkinlere hitap eden sahneleri olan "Kan Kardeşler" isimli yerli filmin, erken saatte ekrana getirilmesinden dolayı kanala idari para cezası verdi.

Filmde, başkasına ait bir yüzükle sahte evlilik teklifi yaparak kız arkadaşını eve çağırma diyalogları, erotik dans figürleri, yetişkinlere hitap eden diyalog, mesaj ve sahnelerin erken bir saatte ekrana getirilmesi nedeniyle yayıncı kanala idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Cinsel ürün tanıtımı yapan kanallara ceza

Öte yandan, arkadaş bulmaya zemin hazırlayan, tüketiciyi yanıltıcı ve sağlık beyanıyla cinsel ürün tanıtımı yapılan Mega Suare, Yasin, Gala TV, MGC, Müzik Türk, Anadolu Dernek TV ve Kanal 42'ye de çeşitli cezalar verildi.
KANAL S'in yayın lisansı da iptal edildi.

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