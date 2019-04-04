RTÜK’ten yayın yasağı incelemesi
RTÜK, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde yayın yasağı kalkmadan sonuçları veren yayın kuruluşları ilgili inceleme başlattı.
Konuyla ilgili hazırlanacak rapor önümüzdeki hafta ele alınacak. Yayın yasağını kaldırmasını beklemeden sonuçları açıklamaya başlayan televizyon kuruluşlarına ilişkin uzman raporu, önümüzdeki hafta Üst Kurul toplantısında ele alınacak. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri doğrultusunda yayın yasağına uymayan televizyon kuruluşları hakkında inceleme sonrası karar verilecek. YSK, yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarını açıklayan televizyon kanallarının sorumluları hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasını ve konuyla ilgili RTÜK’e ihbarda bulunulmasını kararlaştırmıştı. Kanallara uyarıdan, para cezasına kadar müeyyide uygulanabilecek.
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