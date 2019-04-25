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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.04.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

RTÜK'ten Küçükçekmece açıklaması

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RTÜK'ten Küçükçekmece açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismara ilişkin, "Bu konuda gereken incelemeyi başlattık. Ülkemizin bir hukuk devleti olduğu unutulmamalıdır. Tüyler ürpertici olayın görüntülerini kullanarak, vatandaşlarımız arasında kargaşa ve karmaşa çıkarmak isteyen bazı çevreler olabileceğini unutmamalıyız" açıklaması yapıldı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, bu olayın medyada yansıtılış şekline ilişkin açıklama yapılmasının zaruri bulunduğu belirtilerek, "İnsanlık dışı hadiseyi nefretle kınıyor, yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bazı medya kuruluşlarında bilinçli ya da bilinçsizce, bu acı olayın uygunsuz görüntülerle ve en ince ayrıntısına varana dek yayınlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ekranlarda ve sosyal medyada mağdur yavrumuzun görüntüleri fütursuzca paylaşılıyor. Medya organlarımız şunu asla unutmamalıdır. Çocuğumuzun ve üzüntülü ailesinin insani ve yasal hakları var. Buzlanarak dahi olsa istismara uğrayan küçük bir çocuğun ya da ailesinin görüntüleri kamuoyuna servis edilemez. Haberlerde kullanılan dille alakalı olarak, yayıncılarımızdan azami hassasiyet beklemekteyiz. Medyamız bu olağanüstü olayı, doğal bir şeymiş gibi, kanıksatıcı bir üslupla ele almamalıdır."

Radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen 6112 sayılı yasanın 8. maddesinde yer alan "Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla sunarlar.", "Yayın hizmetleri suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici olamaz.", "Yayınlar çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez, şiddeti teşvik edemez." ve "Yayın hizmetleri şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz." hükümleri hatırlatıldı.

Yayıncıların bu yasal çerçeveye göre hareket etmelerinin beklendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"RTÜK olarak bu konuda gereken incelemeyi başlattık. Ülkemizin bir hukuk devleti olduğu unutulmamalıdır. Tüyler ürpertici olayın görüntülerini kullanarak, vatandaşlarımız arasında kargaşa ve karmaşa çıkarmak isteyen bazı çevreler olabileceğini unutmamalıyız. Medyamız, bu tarz infiale yol açabilecek olayları fırsat bilen art niyetli çevrelere fırsat vermemeli, görüntülerin ve haberlerdeki üslubun provokasyon amaçlı kullanılabileceğini göz önünde bulundurmalıdır."

 

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