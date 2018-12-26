RTÜK'ten Fox TV ve Halk TV'ye ceza
RTÜK'ten Fox TV ve Halk TV'ye ceza geldi. Fox Ana Haber bülteni, Fatih Portakal'ın açıklamaları nedeniyle 3 gün, Halk TV'deki 'Halk Arenası' programı ise Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in sözleri nedeniyle 5 gün yayınlanmayacak.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, FOX TV ve Halk TV'ye yayın ve para cezası kesti. Verilen cezalara göre FOX Ana Haber'e 1 milyon TL ve 3 gün yayın yasağı, Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programına ise 80 bin TL ile 5 gün yayın yasağı getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle