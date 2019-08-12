RTÜK’te üyelikleri Meclis düşürsün
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nca seçilen RTÜK üyelerinin, görevlerini yerine getirememe ya da kötüye kullanma gibi gerekçelerle üyeliklerinin yine TBMM Genel Kurulu’nca düşürülebilmesini öngören kanun teklifi hazırladı.
Özel’in TBMM Başkanlığı’na sunduğu Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifi, görev süresi boyunca görevini kötüye kullanan ya da layıkıyla yerine getiremeyen RTÜK üyelerinin TBMM üye tamsayısının üçte ikisinin oyuyla TBMM Genel Kurulu’nca düşürülmesini öngörüyor. Teklife göre, bir üye hakkında düşürme önergesi TBMM üye tamsayısının dörtte birinin imzasıyla verilebilecek.
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