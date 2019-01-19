RTÜK’e ‘Yıldırım’ başvurusu
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı sıfatıyla yaptığı konuşmaların TBMM TV’de yayınlanmasının yasaya aykırı olduğunu ve haksız rekabete yol açtığını savunarak RTÜK’e başvurdu.
Bulut, Anayasa’nın 94. maddesinde yer alan “TBMM Başkanı, başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; başkan ve oturumu yöneten başkanvekili oy kullanamazlar” ibaresine rağmen Yıldırım’ın Anayasaya aykırı bir şekilde TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmediğini savundu.
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