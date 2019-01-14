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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.01.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

RTÜK'e 60 personel alınıyor! Başvurular ne zaman bitecek?

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RTÜK'e 60 personel alınıyor! Başvurular ne zaman bitecek?

Ülkemizde radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevli olan RTÜK, genel idare hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 60 üst kurul uzman yardımcısı alınacağını açıklamıştı. Söz konusu alımlar için başvurular 7 Ocak'ta başladı. Peki, RTÜK personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular için son tarih ne zaman?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), genel idare hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 60 üst kurul uzman yardımcısı alınacak. İşte, söz konusu ilanın detayları ve son başvuru tarihi...

ALIMLAR HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, RTÜK'ün genel idare hizmetlerinde üst kurul uzman yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere hukuk (20), maliye (3), iktisat (3), işletme (2), Türk dili ve edebiyatı (2), sosyoloji (2), psikoloji (2), tarih (1), iletişim (5), elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme mühendisliği (8), yazılım ve bilgisayar mühendisliği (10), istatistik (2) bölümlerinden mezun toplam 60 personel alınacak.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 7-18 Ocak 2019 tarihlerinde yapacak. Kadroya giriş sınavı 4 Şubat 2019'da RTÜK'te düzenlenecek. Sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav bilgileri RTÜK'ün resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecek.

YAZILI SINAV NE ZAMAN?

Sınav, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde, 04 Şubat 2019 tarihinde başlayacak olup giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav bilgileri Üst Kurulun resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecektir.

Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunacaklardır. Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanında resmi makamlarca verilmiş ve geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

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