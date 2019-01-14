RTÜK'e 60 personel alınıyor! Başvurular ne zaman bitecek?
Ülkemizde radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevli olan RTÜK, genel idare hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 60 üst kurul uzman yardımcısı alınacağını açıklamıştı. Söz konusu alımlar için başvurular 7 Ocak'ta başladı. Peki, RTÜK personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular için son tarih ne zaman?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), genel idare hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 60 üst kurul uzman yardımcısı alınacak. İşte, söz konusu ilanın detayları ve son başvuru tarihi...
ALIMLAR HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, RTÜK'ün genel idare hizmetlerinde üst kurul uzman yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere hukuk (20), maliye (3), iktisat (3), işletme (2), Türk dili ve edebiyatı (2), sosyoloji (2), psikoloji (2), tarih (1), iletişim (5), elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme mühendisliği (8), yazılım ve bilgisayar mühendisliği (10), istatistik (2) bölümlerinden mezun toplam 60 personel alınacak.
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Adaylar başvurularını 7-18 Ocak 2019 tarihlerinde yapacak. Kadroya giriş sınavı 4 Şubat 2019'da RTÜK'te düzenlenecek. Sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav bilgileri RTÜK'ün resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecek.
YAZILI SINAV NE ZAMAN?
Sınav, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde, 04 Şubat 2019 tarihinde başlayacak olup giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav bilgileri Üst Kurulun resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecektir.
Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunacaklardır. Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanında resmi makamlarca verilmiş ve geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.
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