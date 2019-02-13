RTÜK uzman yardımcısı sınavı ne zaman?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), genel idare hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 60 üst kurul uzman yardımcısı alınacak. Bu kapsamda 04 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının başlama tarihi ertelendi. Peki, RTÜK uzman yardımcısı sınavı ne zaman?
RTÜK'ün genel idare hizmetlerinde üst kurul uzman yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere hukuk (20), maliye (3), iktisat (3), işletme (2), Türk dili ve edebiyatı (2), sosyoloji (2), psikoloji (2), tarih (1), iletişim (5), elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme mühendisliği (8), yazılım ve bilgisayar mühendisliği (10), istatistik (2) bölümlerinden mezun toplam 60 personel alınacak. İşte, ertelenen sınav tarihi...
04 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının başlama tarihi 11 Mart 2019 Pazartesi olarak değiştirildi.
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