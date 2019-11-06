RTÜK Başkanı TÜRKSAT’tan istifa etti
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
Şahin, Twitter hesabından, “Başkanlığını yaptığım RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumumuzun haksız yere daha fazla yıpratılmaması için tamamen hukuki, vicdani ve ahlaki sınırlar içerisinde görev aldığım TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılıyorum” diye yazdı.
Şahin’in TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyesi olması tartışmalara neden olmuştu. CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici, Şahin’in aynı anda üç kurumda görev almasının hukuka uygun olmadığını gündeme getirerek konuyu yargıya taşımıştı. Bunun üzerine RTÜK’ün Üst Kurul toplantısında Bildirici’nin açıklamaları ve eylemlerinin yasaya aykırı olduğu, “gizlilik taşıyan bilgileri kamuoyuna duyurduğu” belirtilerek üyelikten çıkarılması gündeme gelmiş ve AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla Bildirici üyelikten çıkarılmıştı.
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