RTÜK başkanı istifa etti
RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, dün başkanlık görevinden istifa etti. Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklama ile 4 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılırken, annesinin geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşamını sürdürmesi ve sağlık sorunları olan babasının rahatsızlığının artması sebebiyle istifa ettiğini açıkladı. Üst Kurul, bugün ‘en yaşlı RTÜK üyesi’ sıfatıyla Arif Fırtına’nın başkanlığında toplanarak başkan ve başkanvekili seçecek.
2005 yılında RTÜK üyesi seçilen Yerlikaya, 2009-2011’de RTÜK Başkanvekilliği yaptı. 2011-2015 yılları arasında AK Parti Konya Milletvekili olan Yerlikaya, 2015 yılında AK Parti kontenjanından seçilerek 6 yıllığına tekrar üst kurul üyesi oldu. Yerlikaya 2015 yılındaki çekişmeli seçimde 18’inci toplantıda en fazla oyu alarak RTÜK Başkanı seçildi. Yerlikaya’nın yerine RTÜK Başkanlığı için eski Aile Bakanlığı müsteşarı Ebubekir Şahin’in adı geçiyor.
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