RTÜK 60 personel alımı yapmaya hazırlanıyor!

RTÜK personel alımı başvurusu için şartları erişime açtı. Hukuk, Maliye, İktisat, İşletme, İletişim, Yazılım gibi alan mezunlarının başvuru işleminde bulunabileceği RTÜK'te, sınava katılım için bazı şartlar yer almaktadır. Peki, RTÜK personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

RTÜK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

9. dereceli 60 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır. İlgili mevzuata ve genel hükümlere uyulmak

kaydıyla alınacak uzman yardımcılarının öğrenim dalları, kontenjanı ve puan türü aşağıdaki şekildedir.



ÖĞRENİM DALLARI KONTENJAN 2017/2018 KPSS PUAN TÜRÜ



Hukuk alanında 20 kişi istihdam edilecek puan türü ise 2017/2018 yılında yapılan sınava göre KPSSP:4 olacak



Maliye alanında 3 kişi istihdam edilecek puan türü ise 2017/2018 yılında yapılan sınava göre KPSSP:19 olacak



İktisat alanında 3 kişi istihdam edilecek puan türü ise 2017/2018 yılında yapılan sınava göre KPSSP:14 olacak



İşletme alanında 2 kişi istihdam edilecek puan türü ise 2017/2018 yılında yapılan sınava göre KPSSP:24 olacak



Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Psikoloji alanında 2'şer kişi istihdam edilecek puan türü ise 2017/2018 yılında yapılan sınava göre KPSSP:3 olacak



Tarih alanında 1 kişi istihdam edilecek puan türü ise 2017/2018 yılında yapılan sınava göre KPSSP:3 olacak



İletişim alanında 5 kişi istihdam edilecek puan türü ise 2017/2018 yılında yapılan sınava göre KPSSP:3 olacak



Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında 8 kişi istihdam edilecek puan türü ise 2017/2018 yılında yapılan sınava göre KPSSP:2 olacak



Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği alanında 10 kişi istihdam edilecek puan türü ise 2017/2018 yılında yapılan sınava göre KPSSP:2 olacak



İstatistik alanında 2 kişi istihdam edilecek puan türü ise 2017/2018 yılında yapılan sınava göre KPSSP:12 olacak



Böylece toplam istihdam sayısı 60 olacak.



Yukarıda belirtilen ilgili fakültelerin ve bölümlerin öğretmenlik bölümü mezunlarının müracaatları kabul edilmeyecek.

SINAVA KATILIM ŞARTLARI NELER OLACAK?

Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,



b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmak,



c) 01/01/2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 ve sonraki tarihlerde doğanlar),



ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) başvuruda bulunulan puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmak,



d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bölümlerinden (YDS 2017 veya 2018 yılı) asgari (D) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,



e) KPSS’den, Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, ataması yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday arasına girmiş olmak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.),



f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belgeleri Üst Kurula vermiş olmak,

gerekmektedir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILMAKTADIR?

Başvurular 07 Ocak 2019 Pazartesi günü başlayıp 18 Ocak 2019 Cuma günü saat 18.00'da sona erecektir.



Adaylar Giriş Sınavına Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üzerinden açık ve eksiksiz olarak dolduracakları Sınav Başvuru Formunun çıktısını imzalamak suretiyle başvuracaklardır. Sınav Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar başvuru sayfasında yer almaktadır.

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