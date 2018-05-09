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    Roth'tan Kürt seçmen tahmini

    ANKARA
    09.05.2018 - 01:09 | Son Güncelleme:

    ALMANYA’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth, Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann ve beraberindeki heyet, dün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti.

    Basına kapalı yaklaşık bir saat süren toplantının ardından İYİ Parti Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aydın Adnan Sezgin, Roth ve beraberindeki heyeti kapıya kadar uğurladı. Partiden yapılan bilgilendirmeye göre Roth görüşmede şunları söyledi:
    “Gelişmiş ülkeler için demokrasi vazgeçilmez bir unsurdur. Umarım Türkiye’deki seçimler de demokratik bir ortamda gerçekleşir. Türkiye’nin demokratikleşmesi ve hukukun üstünlüğü ancak böyle bir ortamda gerçekleşir. 24 Haziran seçimlerini yakından takip ediyoruz. Güneydoğu’da AK Parti ve HDP arasında sıkışan Kürt seçmenin size karşı desteği olacağını da öngörüyoruz.”

    Akşener’in şunları söylediği aktarıldı: “Haklarımızın gasp edildiği bir dönemden geçtiğimiz için İYİ Parti’deki her kişi hukukun üstünlüğünü içselleştirdi. Güneydoğu’daki vatandaşlarımız için de İYİ Parti umut oldu. Halk, Kürt sorununu bizim çözeceğimize samimiyetle inanıyor. 24 Haziran’dan sonra kardeşçe yaşayacağız.”

    AKŞENER'E ZİYARET
    CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İnce ve beraberindeki heyeti parti binasına gelişinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu karşıladı. Daha sonra Akşener’in makamına geçen İnce’ye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da eşlik etti. Basına kapalı olarak yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Akşener, İnce’yi otomobiline kadar uğurladı.

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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