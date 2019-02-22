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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
22.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Rota virüsünün Suriyelilerle ilgisi yoktur’

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‘Rota virüsünün Suriyelilerle ilgisi yoktur’

CHP Aydın Milletvikili Süleyman Bülbül, “Türkiye’de son 5 yılda rota virüsü teşhisi konulan vatandaş sayısını ve virüsün özellikle Türkiye’nin Suriye’den göç almaya başladığından itibaren görüldüğü” iddialarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

Bakan Koca yanıtında, rota virüslerin kontamine su ve gıdalarla bulaşabileceği gibi dışkı ile kirlenmiş eller, çeşitli eşyalar ve oyuncaklarla kişiden kişiye direkt ya da indirekt temasla da bulaşabildiğini belirterek, “Bu nedenle genel hijyen kurallarına dikkat edilmesi, kanalizasyon sularının içme sularına karışmasının engellenmesi ve altyapının iyileştirilmesi rota virüs enfeksiyonlarını önemli ölçüde engellemektedir” dedi.

Bakan Koca, rota virüsün en çok 4-5 yaş arası kreş ve bakımevinde kalan çocukları etkilediğini ifade ederek, şunları söyledi: “Dışkıda bol miktarda rota virüs bulunması bu hastalığın yaygınlaşmasını kolaylaştırdığından pediatri kliniklerinde tedavi gören çocuk hastalar da risk grubundadır. Rota virüs enfeksiyonu genellikle sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başlangıcında görülebildiği gibi tüm yıl boyunca da rota virüs enfeksiyonu vakalarına rastlanabilmektedir. Bu nedenle ülkemizde rota virüs enfeksiyonu vakalarının görülmesinin Suriyeli vatandaşlarımızla herhangi bir ilgisi yoktur.” 

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