‘Rota virüsünün Suriyelilerle ilgisi yoktur’
CHP Aydın Milletvikili Süleyman Bülbül, “Türkiye’de son 5 yılda rota virüsü teşhisi konulan vatandaş sayısını ve virüsün özellikle Türkiye’nin Suriye’den göç almaya başladığından itibaren görüldüğü” iddialarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.
Bakan Koca yanıtında, rota virüslerin kontamine su ve gıdalarla bulaşabileceği gibi dışkı ile kirlenmiş eller, çeşitli eşyalar ve oyuncaklarla kişiden kişiye direkt ya da indirekt temasla da bulaşabildiğini belirterek, “Bu nedenle genel hijyen kurallarına dikkat edilmesi, kanalizasyon sularının içme sularına karışmasının engellenmesi ve altyapının iyileştirilmesi rota virüs enfeksiyonlarını önemli ölçüde engellemektedir” dedi.
Bakan Koca, rota virüsün en çok 4-5 yaş arası kreş ve bakımevinde kalan çocukları etkilediğini ifade ederek, şunları söyledi: “Dışkıda bol miktarda rota virüs bulunması bu hastalığın yaygınlaşmasını kolaylaştırdığından pediatri kliniklerinde tedavi gören çocuk hastalar da risk grubundadır. Rota virüs enfeksiyonu genellikle sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başlangıcında görülebildiği gibi tüm yıl boyunca da rota virüs enfeksiyonu vakalarına rastlanabilmektedir. Bu nedenle ülkemizde rota virüs enfeksiyonu vakalarının görülmesinin Suriyeli vatandaşlarımızla herhangi bir ilgisi yoktur.”
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