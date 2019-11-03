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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.11.2019 - 23:18, Son Güncelleme:

Römorka çarpan araç ticari araçla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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Römorka çarpan araç ticari araçla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Karabük’ün Eflani ilçesinde traktörün arka römorkuna çarparak savrulan otomobil karşıdan gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani-Pınarbaşı karayolunda mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre H.T. yönetimindeki 06 ZG 848 plakalı otomobil, seyir halinde iken önünde seyreden S.D. yönetimindeki 37 EL 437 yönetimindeki plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşıdan gelen 78 SS 715 plakalı hafif ticari araç araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada traktöre çarpan otomobilde bulunan Mustafa Terzi hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan Mevlüde Demirci (73), Emine Kaya (45), Mahir Demirci (76), Cennet Terzi (59), Hakan Kaya (25) ve Hasan Terzi (54)yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya karışan traktörün lambalarının yanmadığı iddia edildi.

Römorka çarpan araç ticari araçla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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