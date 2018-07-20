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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.07.2018 - 16:46, Son Güncelleme:

Romatoid artrit nedir? Romatoid artrit tedavisi

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Romatoid artrit nedir? Romatoid artrit tedavisi

Halk arasında 'iltihaplı eklem romatizması' olarak bilinen romatoid artritin, yaşam kalitesini ve evlilik hayatını olumsuz etkilediği biliniyor. Dünyanın her yerinde ve her ırkta görülebilen bir hastalık olan romatoid artrite, Asya ve Güney Avrupa'da, Amerika ve Kuzey Avrupa'ya göre daha az rastlanıyor. Peki, Romatoid artrit nedir? Romatoid artrit tedavisi nasıl yapılır?

Eklemlerde hasara neden olan iltihabi eklem hastalığı olarak bilinen romatoid artrit, bağışıklık sisteminin vücudundaki çeşitli eklemlere saldırmasına yol açan kronik, yangılı bir bozukluk olarak tanımlanıyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında romatoid artrit hakkında merak edilen detaylar...

Tanım: Romatoid artrit, genetik olarak yatkın bireylerde çeşitli çevresel faktörlerin de etkisiyle ortaya çıkan başta eklemler olmak üzere vücutta birçok organ ve yapıyı da tutabilen iltihaplı (inflamatuar) romatizmal bir hastalıktır. En sık 30‐50 yaşları arasında görülür. Kadınlarda erkeklere oranla 2‐3 kat daha sık görülür. Tüm dünyada ve tüm ırklarda görülebilen bir hastalıktır. Ülkemizde görülme sıklığı yapılan araştırmalarda her 1000 kişide 6 kişi olarak belirlenmiştir.

Şikayetler: Genel olarak haftalar veya aylar içinde yavaş, sinsi bir şekilde başlar. Tipik olarak hastalar elde parmak eklemlerinde, el bileklerinde, dirseklerinde olan ağrı, şişlik ve el parmaklarında sabahları uyanınca, ellerini kullanmada zorluk şeklinde olan tutukluk ile başvururlar.

Bulgular: Potansiyel olarak tüm eklemleri etkileyebilir. Ancak sıklıkla el-el bileği eklemleri, dirsekler, omuz, ayak-ayak bileği eklemleri, diz, kalça, çene eklemini ve daha az olarak boyun eklemini tutar. Başlangıç çoğunlukla eklem tutulumu şeklinde olmasına rağmen bazen iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı ya da ateş gibi semptomlarla da başlayabilir. Kış aylarında yaz aylarına göre daha sık başlar. Hastalık eklemlerin yanında göz, akciğer, deri ve kalp gibi organları da etkileyebilir.

Tanı: Tanı için klinik, fizik muayene, kan tetkikleri (Tam Kan sayımı, sedim, CRP, RF, anti CCP) ve radyolojik incelemelerden yararlanılır. Hastalığa erken tanı konması, eklemlerdeki kalıcı şekil bozukluklarının önüne geçilerek, tedavinin daha etkili olmasını sağlar.

Tedavi: Tedavide hastalık aktivitesini azaltmak ve eklem hasarını önlemek için; romatoid artrit tanısı konar konmaz, hastalığı modifiye edici (hastalık seyrini değiştiren) romatizma ilaçlarının başlanması gerekir. Bu ilaçlar; metotreksat, sulfasalazin, leflunamid ve hidroksiklorakin’dir. Bu tedaviler içinde metotreksat, altın standardında bir tedavi ajanı olup, hasta tolere ettiği sürece mutlaka tedavide yer alır. Diğer ilaçlar genellikle ona ilave edilerek ikili ve üçlü tedaviler içinde kullanılır. Tedavi öncesi ve tedavi sırasında (ilk üç ay-ayda bir, sonra her üç ayda bir) tam kan sayımı, sedim, CRP, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri takip edilmelidir. Bu tedavilerin kombine kullanımlarına rağmen (3-6 ay), hastalık aktivitesi devam ediyor veya hastaya ait nedenlerden dolayı kullanamazsa (yan etki gelişimi, kişinin yandaş bazı başka hastalığının bulunması gibi); bir üst basamak tedavi olan biyolojik tedaviler başlanabilir.

Hastayı mümkün olduğunca aktif tutmak gerekir. Düzenli egzersizlerle hem eklem açıklığının korunması, hem de kas gücü korunmalıdır. Yüzme iyi bir egzersizdir. Bir fizyoterapist eşliğinde, kendi kendine yapabileceği egzersizler öğrenilmeli ve hasta bağımsız olarak yapabilmelidir. Çok ileri deformiteleri gelişmiş bazı olgularda düzeltici ameliyatlar; ortopedi (kalça ve diz protezleri gibi) ve el cerrahisi tarafından yapılabilir. Hastalara uzun sureli (yıllarca devam edecek, belki de bir ömür boyu) bir hastalığı olduğu anlatılmalıdır. Bu nedenle hastanın eğitimi çok önemlidir. Kişi, hastalığını ne kadar iyi tanırsa, kaygıları da bir o kadar azalacak ve onunla baş etmeyi, birlikte yaşamayı öğrenecektir.

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