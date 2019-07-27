Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı'nın oğlu kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Yükçü'nün oğlu bıçaklı kavgada hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Yılancı Burnu mevkisinde, Sergen Yükçü (25) ile S.G. (26) arasında çıkan kavgada kalbinden bıçakla yaralanan Yükçü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yükçü'nün cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zanlı S.G, polisin takibi sonucu yakalandı.
Yükçü'nün, Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Yükçü'nün oğlu olduğu öğrenildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle