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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA  
04.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Roma mozaiği 3 yıl kamulaştırma beklemiş

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Roma mozaiği 3 yıl kamulaştırma beklemiş

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi.

İznik Belediyesi’nin üç yıl önce yaptığı kanalizasyon çalışması sırasında tesadüfen Roma dönemine ait taban mozaiğinin ortaya çıkarıldığını belirten Kayışoğlu, “Roma dönemine ait taban mozaiğinin bulunduğu arsanın kamulaştırılması düşünülmekte midir? Böyle bir düşünce var ise bugüne kadar neden gerçekleşmemiştir? Kamulaştırma yönünde bir adım atılmayacak ise bu eserin korunmasıyla ilgili bir tasarrufunuz bundan sonra söz konusu olacak mıdır?” sorularını yöneltti.

ÜSTÜ KAPATILDI

Kayışoğlu’nun önergesini yanıtlayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti: “İznik Belediyesi’nce Afyon Sultan Sokak’ta yapılan kanalizasyon çalışmalarında Roma dönemi mozaik kalıntılarına rastlanılmış, mozaiklere zarar vermeyecek şekilde kazı çalışması projesine uygun olarak tamamlanmış, yol üzerinde yer alması nedeniyle can ve mal güvenliği açısından üstü kapatılmıştır. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18 Nisan 2014 tarihli ve 3166 sayılı kararıyla yolda yer alan mozaik kalıntısının yayılım alanı olduğu düşünülen 68 ada 40, 41, 42, 43, 44 parseller ile 54 ada 7, 8, 9 parsellerin bulunduğu alan 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Kurtarma kazısı yapılabilmesi için öncelikle 68 ada, 44 parselin kamulaştırma çalışmasına 29 Eylül 2015 tarihli makam oluruyla başlanılmıştır. Taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili ile bakanlığımıza tahsis işlemleri tamamlanmıştır. 68 ada 44 parselin kamulaştırmasına 2015 yılında başlanılmış, ancak malikiyle kıymet takdir komisyonunun belirlediği bedel üzerinden uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, taşınmaz bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında mahkemece belirlenmesi yoluna gidilmiştir. 2 Mart 2017 tarihli mahkeme kararıyla parselin Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmiş ve taşınmazın kamulaştırılması 2017 yılında tamamlanmıştır.”

ÜZERİNE ÇÖP KONTEYNERİ KONMUŞTU

Roma mozaiği 3 yıl kamulaştırma beklemiş

Kazı çalışmalarının durmasından sonra mozaik çukuru kumla örtülmüş ancak üzerine çöp konteyneri konulmuştu.  Gelen tepkiler üzerine Bursa Valiliği konteyneri kaldırtmıştı.

 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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