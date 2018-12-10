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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Mehmet BULDU/DHA
10.12.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Roma dönemine ait mozaik, çöp konteyneri altında

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BURSA’nın İznik ilçesinde, 3 yıl önce belediyenin kanalizasyon kazısı sırasında bulunan Roma dönemine ait taban mozaiğinin alanın sahibi ile anlaşılaması nedeniyle çöp konteyneri altında kalması tepki çekti. İznik Müzesi eski Müdürü Taylan Sevil, “Roma dönemine ait olan bu mozaik bu şekilde bırakılamaz, bırakılmamalı” dedi.

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  • Roma dönemine ait mozaik, çöp konteyneri altında
  • Roma dönemine ait mozaik, çöp konteyneri altında
  • Roma dönemine ait mozaik, çöp konteyneri altında
  • Roma dönemine ait mozaik, çöp konteyneri altında
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İznik Belediyesi tarafından 2015 yılında Beyler Mahallesi, Afyon Sokak’ta yapılan kanalizasyon çalışması sırasında 2 metre derinlikte taban mozaiği bulundu. Üzerinde insan yüzü figürünün yer aldığı taban mozaiğinin Roma dönemine ait olduğu bellirlendi. İnsan yüzü figürlü mozaiğin etrafındaki toprak tabakayı yaklaşık 1 metrekare açarak genişleten arkeologlar, mozaiğin yılan figürleri ile yol kenarındaki evin altına doğru devam ettiğini tespit etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İznik Müze Müdürlüğü koordinasyonunda kurtarma kazısı başlatıldı ve mozaik açığa çıkarıldı. 3’üncü derece arkeolojik SİT alanı olan bölgenin tescil düzeyi, mozaiğin ortaya çıkmasıyla 1'inci dereceye yükseltilirken, mozaiğin büyük bölümünün altında olduğu belirtilen parsel sahibiyle görüşmelerde muvafakat alınamaması yüzünden kazı çalışmaları durduruldu. Bunun üzerine mozaik geotekstil malzeme ile örtüldükten sonra, 2 metre derinliğindeki çukur dere kumu dökülerek kapatıldı.

ASFALT DÖKÜLDÜ

Kanalizasyon çalışmalarını tamamlayan İznik Belediyesi de 3 ay sonra yolu asfaltladı. Çalışmalar sırasında mozaiğin bulunduğu alanın da asfaltlanması tepki çekti. Durumu öğrenen dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın talimatıyla mozaik üzerindeki asfalt söküldü ve etrafına dubalar konuldu. Bugün ise, dubaların kaldırıldığı alanda çöp konteyneri bulunuyor. Bu görüntü de tepkilere neden oluyor.

‘BÖYLE BIRAKILMAMALI’

İznik Müzesi eski Müdürü Taylan Sevil, İznik ilçesinin antik Nikea kentinin üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, “Roma dönemine ait olan bu mozaik bahçeli eve doğru devam etmektedir. Bu büyük eser bu şekilde bırakılamaz, bırakılmamalı. Böyle önemli bir eserin üstünde, bugün ne yazık ki çöp konteyneri ve atıklar bulunmaktadır. Mozaiğin tarihi tahminen M.S. 3’üncü yüzyıla dayanmaktadır. Mozaik buluntuları enderdir. İznik’te az sayıda bulunmuştur. Böyle bir mozaik buluntusu gösteriyor ki, bu bölgede Roma döneminde asil aileler yaşamış” diye konuştu.

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