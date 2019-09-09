Roket yarışı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10 lise ve 69 üniversiteden toplam 79 takımın mücadele verdiği roket yarışmasını izledi. Bakan Varank, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ni (TEKNOFEST) uluslararası bir organizasyon haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.
Varank, dün TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN desteğiyle Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi’nde düzenlenen roket yarışmasını izledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın da katıldığı etkinlikte, üniversite ve lise öğrencileri alçak ve yüksek irtifa roket atışı yaptı. Varank, Demir ve Bayraktar öğrencilerle sohbet etti, tasarladıkları roketleri inceledi.
RUSYA DA KATILACAK
TEKNOFEST’i uluslararası bir organizasyon haline getirmeye çalıştıklarını belirten Varank, “TEKNOFEST’te herkesin ilgisini çekecek, çeşitli teknoloji sunumları, hava ve kara araçlarının sergileri de yer alacak. Uluslararası katılımcıları bu yıl görebileceğiz. Rusya ve Ukrayna’dan hava araçları gelerek bu yılki TEKNOFEST’e katılacak. Rusya’dan bir takım, havacılık gösterileri düzenleyecek” dedi.
AMAÇ ÇEKİRDEKTEN YETİŞTİRMEK
Bayraktar da TEKNOFEST’e bu yıl yaklaşık 17 bin takımın başvuru yaptığını vurgulayıp şunları söyledi: “Amacımız, bu alanlarda ülkemizin kritik ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını çekirdekten yetiştirmek. TEKNOFEST’e bu yıl yaklaşık 17 bin takım başvuru yaptı. 19 farklı teknoloji alanına 55 bin öğrenci başvurdu. Bunların hepsi geleceğin trendi olan teknoloji alanları. 81 ilden başvurular var. 120 ülkeden bu yarışlara ve girişimcilik zirvesine katılım var. Bir anlamda ikinci senesinde çok geniş bir uluslararası coğrafyaya da uzanmayı başardı.” m Gizem KARAKIŞ/AKSARAY
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