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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Roket yarışı

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Roket yarışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10 lise ve 69 üniversiteden toplam 79 takımın mücadele verdiği roket yarışmasını izledi. Bakan Varank, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ni (TEKNOFEST) uluslararası bir organizasyon haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Varank, dün TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN desteğiyle Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi’nde düzenlenen roket yarışmasını izledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın da katıldığı etkinlikte, üniversite ve lise öğrencileri alçak ve yüksek irtifa roket atışı yaptı. Varank, Demir ve Bayraktar öğrencilerle sohbet etti, tasarladıkları roketleri inceledi.

RUSYA DA KATILACAK

TEKNOFEST’i uluslararası bir organizasyon haline getirmeye çalıştıklarını belirten Varank, “TEKNOFEST’te herkesin ilgisini çekecek, çeşitli teknoloji sunumları, hava ve kara araçlarının sergileri de yer alacak. Uluslararası katılımcıları bu yıl görebileceğiz. Rusya ve Ukrayna’dan hava araçları gelerek bu yılki TEKNOFEST’e katılacak. Rusya’dan bir takım, havacılık gösterileri düzenleyecek” dedi.

AMAÇ ÇEKİRDEKTEN YETİŞTİRMEK

Bayraktar da TEKNOFEST’e bu yıl yaklaşık 17 bin takımın başvuru yaptığını vurgulayıp şunları söyledi: “Amacımız, bu alanlarda ülkemizin kritik ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını çekirdekten yetiştirmek. TEKNOFEST’e bu yıl yaklaşık 17 bin takım başvuru yaptı. 19 farklı teknoloji alanına 55 bin öğrenci başvurdu. Bunların hepsi geleceğin trendi olan teknoloji alanları. 81 ilden başvurular var. 120 ülkeden bu yarışlara ve girişimcilik zirvesine katılım var. Bir anlamda ikinci senesinde çok geniş bir uluslararası coğrafyaya da uzanmayı başardı.” m Gizem KARAKIŞ/AKSARAY

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