Rodos’a 200 km gidip döndü
Muğla’daki İztuzu plajında Caretta Caretta’lara yönelik izleme ve koruma projesi kapsamında geçtiğimiz ay çip takılarak denize bırakılan ve takibe alınan Tuba adlı kaplumbağanın 2 haftalık rotası belli oldu. 25 yaşındaki Tuba, Rodos’a doğru gitti, ardından Marmaris’teki Cennet Adası’na döndü, yaklaşık 200 kilometre ‘yol yaptı.’
Dalyan’daki İztuzu plajı ve çevresi dünyaca ünlü “Caretta Caretta” türü kaplumbağaların Akdeniz’deki en önemli üreme ve yaşama alanlarından biri. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle bölgede kurulan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) sayesinde 11 yıldır bu özel kaplumbağalar takip ve koruma altında. Bu merkezde ayrıca yaralı kaplumbağaların da tedavileri yapılıyor. 11 yılda 360 yaralı deniz kaplumbağasının getirildiği, 186 tanesinin tedavi edildiği merkezde 18 kaplumbağa hâlâ tedavi altında. Merkez kaplumbağaların hareketlerini takip ederek korunmaları için çalışmalar yapıyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü bu çalışmalar kapsamında 28 Ağustos’ta uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan Tuba adlı kaplumbağanın o günden beri izlediği rotaya dair ilk veriler belirlendi. Verilere göre Tuba, ilk 10 günde yaklaşık 200 kilometrelik bir mesafe dolaştı. Son 5 gündür de Marmaris’teki Cennet Adası yakınlarında dolaşıyor. Bölgedeki çalışmaları yürüten zoolog Prof. Dr. Yakup Kaska, Tuba’nın rotası ve bölgedeki kaplumbağaların durumuna dair son gelişmeleri anlattı:
‘25 YIL SONRA ANNE OLARAK DÖNÜYORLAR’
“Caretta Caretta ve Chelonia Mydas, Akdeniz kıyılarında düzenli olarak yuvalayan iki tür deniz kaplumbağası. Bu türlerin yuvalamaları esas olarak Türkiye’nin doğu Akdeniz sahillerinde gerçekleşiyor. Bu nedenle Türkiye, Akdeniz’deki deniz kaplumbağası popülasyonlarının geleceği için önemli bir sorumluluk taşıyor. Biz de çalışmalarımızı bu şuurla devam ettiriyoruz. Dalyan-Köyceğiz bölgesinde 4.5 kilometrelik bir alanda 610 yuva belirlendi. Her yuvada ortalama 70-80 civarında yumurta oluyor. Bu yuvalar korunuyor. Sezon sonunda yaklaşık 45 bin yavrunun denize ulaşmasını bekliyoruz. Bin yavrudan sadece birkaç tanesi hayatta kalabiliyor. Hayatta kalanlar da yaklaşık 25 yıl sonra anne olarak doğdukları kumsala yuva yapmak için geri geliyorlar. Yani bu sezon denize açılacak olan kaplumbağalarımız 25 yıl sonra anne olarak dönecekler.
‘KIŞI NEREDE GEÇİRECEK’
Tuba Rodos’a doğru gitti. Oradan çıktı geldi, şimdi Marmaris Cennet Adası bölgesinde dolaşıyor. Sıcak suyu seviyor. Ancak kışı nerede geçireceğini bilmiyoruz. Bizim sularımızda mı kalacak, yoksa aşağı doğru, Libya, Tunus, Mısır gibi bölgelere mi gidecek merak ediyoruz. Uydu takibinden bunu anlayacağız. 10 yıllık saha araştırmalarımız kaplumbağaların kışı geçirmek için bu bölgelere geçtiklerini gösteriyor. Tuba’nın nasıl bir tercih yapacağını merakla bekliyoruz.”
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