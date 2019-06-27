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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)
27.06.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

'Rockçı İmam'ın mesleğe dönme davası reddedildi

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'Rockçı İmam'ın mesleğe dönme davası reddedildi

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bulunan Pınarbaşı Camii'nde imamlık yaparken, arkadaşıyla 'FiRock' adlı müzik grubunu kuran ve 'Rockçı İmam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer'in (47), mesleğe dönmek için açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi. Davanın peşini bırakmayacağını söyleyen Tüzer, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Bu yanlış karar bir yerden dönecek" dedi.

Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde imamlık yaparken, 2013 yılında Kramp Grubu'nun gitaristi Doğan Sakin ile 'FiRock' adlı müzik grubunu kurarak, rock ve tasavvuf müziğini birleştiren Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş'ta verdiği ilk konseriyle ulusal ve uluslararası basının ilgi odağı oldu. 2013 yılında ilk single parçası 'Mevla'ya Gel'i tamamlayarak müzikseverlere sunan Tüzer, daha sonra İstanbul, Antalya, Kaş ve Finike'de konserler verdi. Yurt dışında iki kez ABD'de, bir kez de Portekiz'de üç gün üst üste konserler veren Tüzer, ilk uluslararası albümünü New York'ta bir müzik şirketi aracılığıyla çıkardı.

GÖREVE İADE DAVASI REDDEDİLDİ

İmamlık görevinden alınarak Balıkesir'e memur olarak atanan Ahmet Muhsin Tüzer, mahkeme kararıyla görevine döndü. Ancak Tüzer, bu kez de hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararıyla Ağustos 2018 tarihinde meslekten ihraç edildi. Ahmet Muhsin Tüzer, hakkındaki meslekten ihraç kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davayı görüşen mahkeme yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Ahmet Muhsin Tüzer'in açtığı meslekten ihraç davasının iptalini esastan görüşen mahkeme, davanın reddine karar verdi. 9 sayfalık gerekçeli karar Ahmet Muhsin Tüzer'e gönderildi.

'İTİRAZLARIN HİÇBİRİNE YER VERİLMEMİŞ'

Ahmet Muhsin Tüzer, "Önce yürütmeyi durdurma kararının reddedilmesinin ardından Konya İdare Mahkemesi'ne yaptığım itirazda 22 sayfalık savunma verdim. Bu savunma Antalya 4. İdare Mahkemesi'ne gönderildi. Hakkımda verilen kararda, bu dilekçemdeki itirazların hiçbirine yer verilmemiş. Verilen kararda mahkeme sanki bir hukuk mahkemesi değil, dini hükümlere göre karar veren bir mahkeme gibi karar vermiş.

Daha önce baskıyla aleyhimde şahitlik yapanlar, ifadelerini vicdanlarının sesini dinleyerek değiştirmişti. Bunların hiçbiri dikkate alınmamış" dedi.

'DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Yüzde yüz kazanacağını düşündüğü bir davayı kaybettiğini aktaran Ahmet Muhsin Tüzer, "Bu kararla bir din adamı olarak sarsıldım. Millet, devlet, din ve değerlerimiz uğruna sürekli hizmet eden, tanıtım yapan, vermiş olduğu hoşgörü ve sevgi mesajlarıyla milyonlarca insana ulaşan, olumsuz algı ve imajı kırmış, gençlerin gönüllerine girmiş, her platformda farklı insanlarla diyalog kurabilen bir insan olarak haksız bir muameleye uğradım. Çok sevdiğim imamlık mesleğinden ihraç edilmemin asıl nedeni rock müziğine olan sevgimdir. Yaptığım işle hem yurt içinde hem yurt dışında takdir topladım. İslam dininin doğru biçimde tanıtılmasına katkı sağladım. Ülkemi tanıttım.

Dünyanın her yerinden gelen basın kuruluşlarına verdiğim röportajlarla ülkemi ve yüce İslam dinini tanıttım. Takdir edilmem gerekirken mesleğimden edildim. Aç ve açıkta bırakıldım. Davanın peşini bırakmayacağım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Bu yanlış karar bir yerden dönecek" diye konuştu.

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