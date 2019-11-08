Robot hapis yatar mı
Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) güvenli dijital gelecek için yapay zekâyı ele aldığı Bilişim 2019 etkinliğinde “Robot hapis yatar mı” konusu tartışıldı.
Hukukçularla bilişim uzmanlarının da katıldığı panelde Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) İnternet Daire Başkanı Bahadır Aziz Sakin, uzmanlara “Robotlara cezai sorumluluk yüklenebilir mi?” sorusunu yöneltti. Panelde, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Özçelik, TSE Daire Başkanı Zümrüt Müftüoğlu, Köksal&Partners Yönetici Ortağı avukat Mehmet Ali Köksal ile Sistem Global’den avukat Sertel Şıracı katılımcıların sorularını yanıtladı.
KENDİ KARARLARINI ALIYOR
Robotlara cezai sorumluluğun yüklenip yüklenemeyeceği sorusunun hukuki açıdan tartışılmaya başlandığını belirten Sakin şunları söyledi:
“İlk kodlamayı insan yapıyor ama sonrasında yapay zekâlı robot kendini geliştiriyor ve kendi kararlarını alıyor. Bu süreçte oluşan fiilin hesabını kimden soracağız sorusunun henüz yanıtı yok. Yakın gelecekte yapay zekâya sahip bir robot bir hâkimin yerine de görev alabilecek. Hâkim en sonunda kararını hukuki ve vicdani çerçevede veriyor. Yapay zekâya sahip bir robot vicdan sahibi de olur mu sorusu şu an dünyanın gündeminde.
GOOGLE, AMAZON SORUMLULUĞU ALIYOR
TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe de şunları söyledi: “5-10 yıl gibi kısa bir sürede yapay zekâya sahip robotlar hayatımızın parçası haline gelecek. Çocuklarımızı, kendimizi, güvenliğimizi, toplumsal ve sosyal hayatımızı yapay zekâya emanet edeceğiz. Kendi kararlarını alan robotların bir kazaya neden olması ya da ölüme sebebiyet vermesi halinde kim suçlu olacak? İlk kodu bir insan yazıyor ancak yapay zekâlı robot kendini geliştiriyor ve kendi kararlarını alıyor. Günümüzde üretici Google, Amazon gibi kurumlar sorumluluğu üstlerine alıyor ama Türkiye’de 81 milyonun, dünyada 7 milyar insanın yapay zekâ ile tanışması sonucunda sorumlu kim olacak? Mevcut hukuk sistemimizin dijital hukuk olarak tanımlanması gerekiyor. Akıllı otonom araçlar bir kazaya karıştığında sorumluluk kimin olacak? Bu sorulara yanıt verebilmeliyiz.”
MASALAR TABLET GARSONLAR ROBOT
ATAKÖY’de açılan Türkiye’nin ilk teknolojik restoranında, müşterilerin internet altyapısı olan tablet şeklindeki masalardan verdikleri siparişleri robot garsonlar servis ediyor Müşterilerle diyaloğa da giren robotlar, “Ben Rozz, bu sizin tabağınız. Dönmem için koluma dokunabilir misiniz?” diye konuşuyor. Robot garsonlar siparişi müşterinin masasına getirdikten sonra yeni servis görevi için restoranın mutfak bölümüne geçiyor. Restoranın müşterileri bir taraftan yemeklerini yerken diğer taraftan da tablet masalardaki uygulamalar üzerinden internette dolaşabiliyor. (AA)
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