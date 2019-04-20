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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aysel ALP/ANKARA
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rize’nin kalbi ‘risk’ nedeniyle yenilenecek

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Rize’nin kalbi ‘risk’ nedeniyle yenilenecek

Rize’nin kalbi olarak ifade edilen kent merkezindeki riskli binaların yıkılarak dönüştürülmesi için ilk adım atıldı. 173 dönümlük alanın kentsel dönüşüme girebilmesi için öncelikle iki yerleşim yeri ‘rezerv yapı alanı’ olarak ilan edildi ve buralar için acele kamulaştırma kararı alındı. Yağlıtaş ve Kokulukaya mahallelerinde yaklaşık 250 dönüm arazideki bazı taşınmazlar TOKİ tarafından kamulaştırılacak.

RESMİ Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, Salarha beldesindeki Kokulukaya ile Yağlıtaş mahallelerindeki taşınmazların, il merkezindeki dolgu alanlarında ve diğer yerlerdeki riskli binaların nakli amacıyla kamulaştırılmasına karar verildiği bilgisi yer aldı. Bu kararla her iki mahallede yaklaşık 250 dönümlük alan yıkılarak, TOKİ tarafından konutlar yapılacak ve Rize merkezde, dolgu alanda risk yaratan binalardaki konut sahiplerinin buralara taşınması gündeme gelecek.

5 KAT PLANI

Yetkililer, Rize’nin merkezinde 173 dönümlük alanda yıkım yapılmasının planlandığını belirtirken, “Ama bunun kolay olmayacağını biliyoruz. Yıkmayı düşündüğümüz bu yer Rize’nin kalbi. Ticaretin de kalbi. Yeni durumda 5 kat yükseklik planlanırken, mevcutta emsali 9 kat olan binalar var. Bilimsel verilerle, karot ve sıyırma deneyleriyle yıkılması gereken binalar belirlenecek. Herkes bu bilimsel raporlara ve belediye meclisinin yeni imar planına uymak zorunda olacak” dediler.

DENİZ DOLGUSU

İnşaat Mühendisleri Odası Rize Temsilcisi Murat Yazıcı, sahildeki riskli binaların taşınabilmesi için iki mahallenin rezerv alan olarak kullanılacağını söyledi. Yazıcı, 1960’larda dağdan denize doğru bir alanın dolgu yapılarak iki-üç katlı konutlara izin verildiğini ancak zaman içinde siyasi kararlarla kat sayılarının 12’ye kadar çıktığını anlattı. Bir yandan binalara yeni katların çıkılması, bir yandan da o günün teknolojisinde su izolasyonunun yapılmamış olması gibi nedenlerle yapıların artık ömrünü tamamladığını anlatan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

TİCARETİN DEVAMLILIĞI İÇİN

“İnşaat Mühendisleri Odası olarak çalışma yaptık, burada sadece konut yok, çok sayıda dükkân var. Öyle ki 150-200 kişinin çalıştığı yerler var. Şehir merkezinde ticaretin devamı için yine merkezde rezerv alan oluşturulmalı. Tahminen bu Rize Emniyet Müdürlüğü olabilir. Onlar yeni binalarına taşındığında onların yerine 50 kadar dükkânın taşınması sağlanabilir. Yeni kent Rize’nin sosyal yaşam tarzına uygun yapılmalı. Zaten yeni belediye başkanı da içimizden, Rize’de yaşayan ve sorunları yakından bilen biri. Onunla çalışmak daha keyifli ve verimli olacak.”

‘ÖNLEM ALINMAZSA KENDİ KENDİNE ÇÖKECEK’

İNŞAAT Mühendisleri Odası Rize Temsilcisi Murat Yazıcı şu uyarıda bulundu: “Bu binalar akşamdan sabaha İstanbul Kartal’daki gibi yıkılmaz. Çünkü Kartal’da kolon kesilmiş, buralarda o sorun yok. Ayrıca binalar bitişik nizam yapıldığı için birbirini tutuyor. Ancak olabildiğince çabuk bir biçimde bu dönüşümün yapılması gerekir. Sahildeki binaların kolon ve beton numune sonuçları doğrultusunda risk durumuna göre derecelendirilerek, rezerv alana taşınmaları sağlanacak. Birinci derece riskli olanlar hemen taşınacak. Zaten binalar çökmeden önce haber vermeye başlar, sesler gelir, çatlamalar oluşur. Tedbir alınıp bir an önce yenilenmeli. Akşamdan sabaha çökecek binamız yok. Ama tedbir almazsak uzun vadede kendi kendine çökecek binamız çok.”

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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