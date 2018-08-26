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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)
26.08.2018 - 16:03, Son Güncelleme:

Rizeli sevilen türkücü gözyaşlarıyla uğurlandı

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Rizeli sevilen türkücü gözyaşlarıyla uğurlandı

RİZE’de kullandığı otomobilin kontrolünden çıkıp yaklaşık 40 metreden dereye uçmasıyla meydana gelen kazada yaşamını yitiren kentin sevilen atma türkücülerinden Ahmet Çakar’ın (29) cenazesi, düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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  • Rizeli türkücü Ahmet Çakar toprağa verildi
  • Rizeli türkücü Ahmet Çakar toprağa verildi
  • Rizeli türkücü Ahmet Çakar toprağa verildi
  • Rizeli türkücü Ahmet Çakar toprağa verildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Pehlivantaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Çakar, yönetimindeki otomobil virajı alamayarak yaklaşık 40 metreden Pehlivantaşı Deresi’ne uçtu.

Rizeli ünlü türkücü kazada öldü
daha fazla video için

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde dereye uçan ve aracından savrulan sürücü Çakar’ın hayatını kaybettiği belirledi. Bölgeye gelen AFAD ekiplerince dereden çıkarılan Çakar’ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Rizeli sevilen türkücü gözyaşlarıyla uğurlandıKazada ölen atma türkü sanatçısı ve aynı zamanda Rize Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Ahmet Çakar için bugün kentte cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanvekili Saffet Kopuz, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı, Rize Belediye Başkan Yardımcıları, Çakar’ın yıllarca aynı sahneyi paylaşıp aynı zamanda ustası olan Rizeli atma türkü şairi Osman Efendioğlu, daire amirleri, sanatçı dostları, belediye personeli ile çok sayıda kişi katıldı.

Çakar, Azaklı Hoca Köyü Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

BAŞKANDAN TAZİYE MESAJI

İl dışında olması nedeniyle cenazeye katılamayan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, taziye mesajı yayımlayarak, "Yöremiz şairlerinden personelimiz Ahmet Çakar'ı geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu vefatının derin üzüntüsü içerisindeyim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına başsağlığı dilerim" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ATMA TÜRKÜYLE SESLENMİŞTİ

Ünlü türkücü Ahmet Çakar, UNESCO tarafından ’Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri’ listesine alınan Rizeli şair Osman Efendioğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara'da düzenlenen ödül törene katılıp, burada kemençe eşliğinde atma türkü söylemişti.

Rizeli ünlü türkücü hayatını kaybetti
Rizeli ünlü türkücü hayatını kaybetti
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