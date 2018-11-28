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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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RİZE (AA)
28.11.2018 - 14:24, Son Güncelleme:

Rize'de zarar gören tarihi kemer köprü ile ilgili açıklama

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Rize'nin Çayeli ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında ayak kısmında kısmen hasar oluşan 300 yıllık Yeşiltepe Kemer Taş Köprüsü tamir edilecek. Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, "Sadece köprünün uç kısmında hafiften taşlar yerinden oynamıştır. O taşlar da aslına uygun şekilde yapılacak" dedi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde, yol genişletme çalışması sırasında ayağı zarar gören yaklaşık 300 yıllık Yeşiltepe Kemer Taş Köprüsü onarılacak.     

İlçe merkezi ile Kaptanpaşa köyü arasındaki 20 kilometrelik güzergahta, Karayollarınca yol genişletme ve istinat duvarı yapımı için çalışma başlatıldı.

Çalışma sırasında Yeşiltepe köyü yakınına bulunan, 14 metre yüksekliğinde, 30 metre uzunluğunda ve 2,9 metre genişliğindeki yaklaşık 300 yıllık kemer taş köprünün ayağında hasar oluştu.     

Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumu öğrenir öğrenmez Karayolları ve DSİ şube müdürleriyle irtibata geçip köprünün bulunduğu yere gittiklerini söyledi.     

Kaptanpaşa-Senoz Vadisi'nde Karayolları'nın yol bakım ve onarımı yaptığını belirten Öztürk, "Geçen yıl bir afet olmuştu. Bu yaraların sarılması gerekiyordu. Tarihi köprünün bulunduğu yerde yolun dolgusu yapılacağı için çalışma esnasında köprünün uç kısmındaki taşların bir kısmında düşmeler meydana geldi. Yolun seviyesiyle köprünün ayağı hemen hemen aynı olacağı ve bağlantısı yapılacağından köprüde herhangi bir tehlikeli durum söz konusu değildir." dedi.     

Öztürk, tarihi köprülerin bakım ve onarımının Karayolları'nın sorumluluğu kapsamında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:     

"Karayolları, daha önceden de köprünün sağlamlaştırmasını yapmıştır. Onların kontrolünde yapılan bir iştir. Yerinde inceleme yaptık. Herhangi olumsuz bir durum söz konusu değil. Yol yapımı dolgusu olduktan sonra köprünün restorasyonu yapılacak. Sadece köprünün uç kısmında hafiften taşlar yerinden oynamıştır. O taşlar da aslına uygun şekilde yapılacak. Hatta köprünün yolla bağlantısı da yapılacak. Kaymakamlık olarak bizler de herhangi bir olumsuz durum olmaması için durumun takipçisi olacağız, kimse endişe etmesin."     

Vatandaşlardan Muhammet Aygün, köprünün yaklaşık 300 yıllık olduğunu belirterek, "Yetkililer buraya incelemeye geldiler. Biz de gerekenleri kendilerine ilettik. Bizim yörenin sadece tarihi bir kemer köprüsü var. Biz yola karşı değiliz, yol da yapılacak ama doğaya zarar vermeden yapalım. Güzelliğimizi de koruyalım. Bir an önce köprüyü koruma altına alalım." diye konuştu.     

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