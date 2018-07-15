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    Rize’de sağanak, sel ve heyelana yol açtı

    Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)
    15.07.2018 - 16:55 | Son Güncelleme:

    RİZE’de etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, yolları su bastı. Tarım arazilerinin zarar gördüğü sağanağın ardından yaşanan heyelan anı da cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Kente, sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Pazarköy ile Akarsu köylerinde sele ve heyelana neden oldu. Sağanak sonrası merkeze bağlı Pazarköy’de yer alan derede su seviyesi yükseldi, yollar çamur, toprak ve taş kitleleriyle kaplandı. Bazı araçlar sularla kaplanan yolda kalırken, bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yol temizleme çalışmalarına başlandı. Bölgede bazı vatandaşlar da ellerine aldıkları kazma ve kürekle çamurlu suyla kaplanan yolu temizlemeye çalıştı. Yağış nedeniyle bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü belirtildi.

    HEYALAN ANI KAMERADA

    Bu arada Pazarköy’de etkisini artıran yağış sonrası ağaçların bulunduğu yamaç arazi üzerinde heyelan yaşandı. Heyelan anı çevredeki bir kişi tarafından da cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülere yağışla birlikte yamaçtan kopan toprak yığının beraberinde bazı ağaçları da sürüklediği görüldü.

    ŞELALENİN DEBİSİ ARTTI

    Öte yandan Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yaklaşık 70 metre yüksekten dökülen Ağaran Şelalesinin debisi, şiddetli yağışın ardından arttı, şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı.

    Etiketler: Rize , Yağmur
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