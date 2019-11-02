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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aytekin KALENDER- Abdullah UZUN/HEMŞİN (Rize) (DHA)
02.11.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

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Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı bin 850 rakımlı Badara Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü. Gito ve Ambarlı Yaylası'nda mahsur kalan 10 kişi için belediye ekipleri yol açma çalışması başlattı.

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  • Rizede kar nedeniyle yaylada mahsur kaldılar
  • Rizede kar nedeniyle yaylada mahsur kaldılar
  • Rizede kar nedeniyle yaylada mahsur kaldılar
  • Rizede kar nedeniyle yaylada mahsur kaldılar
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Doğu Karadeniz Bölgesi sahil kesiminde dün başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı bin 850 rakımlı Badara Yaylası da karla birlikte beyaza büründü. Yaylada kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu.

Kar yağışının yüksek kesimlerde bugün ve yarın da sürmesi bekleniyor. Badara Yaylası'nda yaşayan Fatma Keskin, kar yağışının gece başladığını belirterek, “Dün kar yağışı beklemiyorduk. Aniden kar başladı. Eşim ve abimle burada yaşıyoruz. Yiyecek içeceğimiz var. Yolu da ekipler açıyor. Burada kalmaya devam edeceğiz. Kışı burada geçirmek istiyoruz. Şu an bir mağduriyetimiz yok” dedi.

YAYLADA MAHSUR KALDILAR

Öte yandan Badara Yaylası'nın yukarı kısmında yer alan Gito ve Ambarlı Yaylası'nda yaklaşık 10 kişi, mahsur kalıp buradaki evlere sığındı. Harekete geçen belediye ekipleri, mahsur kalanların yayladan alınabilmesi için iş makinesi eşliğinde yol açma çalışması başlattı.

Güne böyle uyandılar
Güne böyle uyandılar

 

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