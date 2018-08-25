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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Aytekin KALENDER/RİZE (DHA)
25.08.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Korkunç olay... Rize’de ilkel teleferik can aldı

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Korkunç olay... Rize’de ilkel teleferik can aldı

RİZE'de odun yüklü ilkel teleferik, çelik halatının kopması sonucu hızla hareket edip varış noktasında zemine çarptı. Kazada başına isabet eden odunla ağır yaralanan İbrahim Kabil (60), yaşamını yitirdi.

Olay, dün Yiğitler köyünde meydana geldi. İbrahim Kabil, bölgede’varangel’ olarak bilinen ilkel teleferiğe yüklediği odunlarla karşıya geçmek için hareket etti. Ancak bu sırada teleferiğin çelik halatı koptu. Aşağıya doğru hızla hareket eden odun yüklü vagon, varış noktasında zemine çarptı. Bu sırada odun parçasının başına isabet ettiği Kabil, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kabil, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Rize’de, 12 Ağustos günü ilkel teleferikte elektrik akımına kapılan Ayşe Kork (19) yaşamını yitirmişti.

MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, il genelinde 15 bine ulaşan ilkel teleferiklerin ölümlü ve yaralamalı çok sayıda kazaya neden olduğunu belirtmişti. Teleferiklerin herhangi bir sahibi olmaması ve gelişi güzel herkes tarafından kullanılmasının kazalara davetiye çıkardığını ifade eden Bıçakçı, ''Teleferiklerin kabinlerinin mutlaka kapalı alanlara alınması, elektrik tesisatlarının yalıtılması ve çarpmaya karşı topraklanmasının yapılması lazım. Yük taşıma platformlarının korumalı olması, altlarından geçerken kişilere zarar vermemesi lazım. Yükün, bir yerden bir yere taşınması aşamasında, mutlaka iletişime geçilmesi lazım. Sırma teller teknik olarak hesaplanmadığı için, istenilen yükleri taşımaya elverişli değil. Taşıma aşamasında, elektrik motorlarını ve kayış kasnak sistemlerinin olduğu noktalarda koruyucular koyulmuyor. Kullanılan elektrik tesisatı yalıtımlı değil, topraklaması yapılmamış. Teleferiklerin yüzde 95’i standarda uygun değil'' demişti.

Korkunç olay... Rize’de ilkel teleferik can aldı

 

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