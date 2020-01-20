Rize’de fuhuş operasyonu: 42 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kentte 8 iş yeri, 1 apart, 3 ev olmak üzere toplam 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda fuhuşa aracılık ve yer temini sağladığı tespit edilen 6 şüpheli ile mekânlarda bulunan 11'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 42 kişi yakalandı. Emniyete getirilen şüphelilerden fuhuş yaptığı değerlendirilen yabancı uyruklu kadınlardan 6'sı işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Şüphelilerden İ.K., H.Ö., Ş.N., R.Y., M.M., ve Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğerleri ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Toplum sağlığı ve ahlaki değerlerimize aykırı olarak yürütülen kanunsuz her türlü faaliyete yönelik mücadelemiz etkin kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.