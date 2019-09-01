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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
01.09.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Rize'de ekipler yaylada kaybolan 6 kişi için seferber oldu

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Rize'de ekipler yaylada kaybolan 6 kişi için seferber oldu

Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar ikinci günde devam ediyor

Rize'nin Güneysu ilçesinde, kamp kurmak için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası’nda kaybolan 6 kişinin bulunması için dün başlatılan çalışmalar, bu sabahtan itibaren sürdürüldü. AFAD, UMKE ile jandarma ekipleri, 10 kilometrelik parkurda iz takip köpeği ve drone destekli arama çalışmasıyla 12 yaşında çocuğun da aralarında olduğu 6 kişiyi bulmaya çalışıyor. 

Kentte, dün öğle saatlerinde kamp için Handüzü Yaylası’na giden Burak, Kemal, Ali ve Hilmi Pehlivan ile Hakkı ve Arif Ali Kandemir, sis nedeniyle yolunu kaybetti. Ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik grup, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma ve UMKE ekiplerince ormanlık alanda yürütülen arama- kurtarma çalışmalarında gruba ait ize rastlanılmadı. Havanın kararması ve sis nedeniyle ekipler, çalışmalarına dün akşam ara verdi. Bölgede arama- kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinden itibaren tekrar başlandı. AFAD, UMKE ve jandarmadan oluşan 60 kişilik ekip, Paşaçukuru Deresi ile Handüzü Yaylası’nda aynı anda yaklaşık 10 kilometrelik parkurda arama faaliyeti sürdürüyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanıldı. Ekipler, drone ile de havadan görüntü alarak, kayıp kişilere ait iz bulmaya çalışıyor.

Rizede ekipler yaylada kaybolan 6 kişi için seferber oldu

Öte yandan kaybolan 6 kişilik grubun, tatil için İstanbul’dan geldiği Rize’de kamp yapmak amacıyla yaylaya çıktığı, aralarında 12 yaşında çocuğun da bulunduğu öğrenildi

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