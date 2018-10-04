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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Aytekin KALENDER/RİZE (DHA)
04.10.2018 - 12:40, Son Güncelleme:

Rize’de dere yatağındaki 7 katlı binanın yıkımı sürüyor

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Rize’de dere yatağındaki 7 katlı binanın yıkımı sürüyor

RİZE’nin Muradiye beldesine bağlı Kömürcüler köyünde 2 Ağustos’taki sel ve heyelanda gündeme gelen dere yatağındaki 7 katlı binanın yıkımı sürüyor.

Rize’de 2 Ağustos’ta 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram dolayında şiddetli yağışın etkisiyle meydana gelen sel ve heyelanda merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldelerinde ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, altyapıda hasar oluştu. Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde de dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina selden hasar gördü.

25 yıl önce 3 katlı inşa edilen ardından ise ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki bina için sahibi 'İmar Barışı' başvurusunda bulundu. Tartışılan bina ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkım kararı aldı. Arazisi kamulaştırılan binanın dün yıkımına başlandı.

Dün gün boyu süren çalışmaların ardından akşam ara verilen yıkım bu sabah yeniden başladı. Çevre güvenliği alınan alanda, ekipler iş makinesi ile binanın yıkımını sürdürüyor. Binanın ortadan kaldırılmasının ardından kamulaştırılan arazinin yeşil alan haline getirileceği belirtildi.

Rize’de dere yatağındaki 7 katlı binanın yıkımı sürüyor
SIRA FIRTINA VADİSİ’NDE

Rize’de dere yatağında yıkımı süren söz konusu binanın ardından Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Fırtına Vadisi’ndeki dere yatağına inşa edilen kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, ilk etapta, vadide dere yatağında inşa edildiği belirlenen 9 binanın yıkımını gerçekleştirecek.

Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandıRİZE’nin Muradiye beldesinde 2 Ağustos’ta meydana gelen sel ve heyelanda Kömürcüler Köyü'nde gündeme gelen ve sahibinin 'İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuruda bulunduğu dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın yıkımına başlandı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, Fırtına Vadisi'nde 9 yapının da en kısa sürede yıkılacağını açıklamıştı. Gürgen, "Fırtına Vadisi'nde mühürlenen binaların da yapımının sürdüğünü gördük. Buradan vatandaşlarımıza açık yüreklilikle sesleniyoruz ve kendi iyilikleri için uyarıyoruz. Bu inşaatlara devam etmesinler. Çünkü yapmış oldukları bu inşaatların yıkılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Bunlarla ilgili yıkım kararları aldık. Kendilerinden rica ediyorum; boş yere harcama yapmasınlar, imara aykırı işlem yapmasınlar. Bu İmar Barışı konusu, bir imar affı değildir. Yeniden imara aykırı bina yapma konusu da değildir. Kendilerinden rica ediyorum; keselerine baksınlar, boşuna para harcamasınlar, çünkü o binalar yıkılacak" uyarısında bulunmuştu.

Rize’de dere yatağındaki 7 katlı binanın yıkımı sürüyor

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