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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07.10.2019 - 00:02, Son Güncelleme:

Rize ve Artvin'de sel; yollar kapandı! 3 kişi böyle kurtarıldı

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Rize ve Artvin'de sel; yollar kapandı! 3 kişi böyle kurtarıldı

Rize ve Artvin'de şiddetli sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Artvin'in Borçka ilçesinde dere taşması sonucu bir evde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Rize'nin Ardeşen ilçesinde heyelan sonucu 17 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili oldu. Trabzon'da cadde ve sokaklar göle döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelanda 17 köy yolu ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi karayolu da heyelan sonucu ulaşıma kapanırken, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Ardeşen ve Tunca ilçelerinde Belediye ve özel idare ekipleri kapalı köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Rize ve Artvinde sel; yollar kapandı 3 kişi böyle kurtarıldı

Rize merkeze bağlı Salarha beldesinde Sırt, Kasarcılar ve Melekköy köyü yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Salarha Belediyesi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

Artvin'in Borçka ilçesinde İçkale deresinin su seviyesinin yükselmesi sonucu evlerinde mahsur kalan Mehmet Kasımoğlu yardım istedi. AFAD ve AKUT ekipleri Kasımoğlu ile eşi ve engelli kızını evden alarak güvenli bölgeye ulaştırdı. Kemalpaşa ilçesinde ise denizde hortum meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Doğu Karadeniz'de sağanak yağış aralıklarla sürerken, yetkililer ani sel ve heyelanlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

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